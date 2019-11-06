外交部用短片推廣台灣 將軟實力投放世界

外交部國際傳播司司長陳銘政（左）將「第5屆全民潮台灣短片徵件」首獎頒發給得主曾國安（右）。（記者吳書緯攝）

2019-11-06 19:31:13

〔記者吳書緯／台北報導〕面對社群網站與新媒體的發展，傳統公部門行銷的方式也要有所改變。外交部國際傳播司司長陳銘政今天說，外交部面對新媒體的蓬勃發展，製作國際文宣也要結合社群網站的力量，把台灣最好的形象傳播到出去，透過「全民潮台灣」的短片徵選活動，將台灣多元的軟實力投放到世界各地。

外交部今天下午在台北誠品信義店舉辦「第5屆全民潮台灣短片徵件競賽頒獎典禮暨得獎短片播映會」。陳銘政提到，外交部面對新媒禮與社群網站的發展，近年來嘗試不同的方式，除了徵片也有自己製作影片，將台灣的軟實力與美麗的風景推送給世界，這兩年來，每年的點閱率都有破千萬次，今年「第5屆全民潮台灣短片徵件」共收到115件影片，參加者有台灣人也有旅居台灣的外籍人士，大家透過不同的角度拍出台灣的美麗。

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到場出席的民進黨立法委員陳曼麗說，將台灣的旅遊、文化與外交結合是相當好的一件事，「畢竟不是每個人都是外交官」，許多人是透過旅行、休閒的角度來認識台灣。她也說，當代社會是用影像吸收資訊為主流，透過這些短片，是人們用不同角度來演繹台灣美麗的風景以及大山大海，進而認識認識台灣，甚至到台灣旅遊。

「第5屆全民潮台灣短片徵件」供徵集到115部短片，今日頒發佳作六位、三獎三位、貳獎兩位以及首獎一位。出身花蓮的曾國安以「媽媽的樣子」獲得首獎與二十萬元獎金。

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