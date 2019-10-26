台歐友好新高點！吳釗燮霸氣盤點重大進展

台歐關係持續升溫，台灣與歐洲的關係來到歷史的新高點。外交部長吳釗燮一一細數上任以來，台歐關係的重大進展。（圖擷取自臉書＿外交部）

2019-10-26 22:48:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與歐洲的關係持續升溫，來到歷史的新高點。外交部長吳釗燮一一細數上任以來台歐關係的重大進展，並表示，許多與台灣理念相近、共享價值、利益的歐洲國家，正關心著台灣的主權、安全以及國際地位。

根據外交部今天在臉書發布的影片 ，吳釗燮表示，近期台歐關係發展來到歷史的新高點，有信心台灣與歐洲的關係也將持續增溫。

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影片中，吳釗燮一一盤點各項台歐關係進展，包含一年多前，立法院長蘇嘉全以立法院長的身分赴英、法兩國，在當地受到國會議長級的歡迎；與此同時，立法院副院長蔡其昌參訪波蘭，也受到高規格的接待，是國會外交的重大里程碑。

此外，2019年開始，歐洲各國議會對台灣的支持攀升，包含今年2月「歐洲議會友台小組」主席朗根將155名歐洲議會議院表達支持台灣的連署信當面呈遞給總統蔡英文。還有歐洲各國表態支持我國參與國際事務的國會議員人數也突破歷史新高，包含義大利國會議員Vito De Filippo、Marco Di Maio、Lucio Malan、Nicola Carè、荷蘭眾議院外貿委員會主席Raymond de Roon、法國國民議會友台小組主席Jean Francois Cesarin、英國國會上議院議員Lord Bethell、德國國會議員Anita Schäfer，以及支持台灣參與WHA的波羅的海三小國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）、捷克、斯洛伐克等國。

還有眾多歐洲各國的國會議員針對中國武力威脅、意圖破壞台海區域穩定與安全，高聲疾呼關切。

而更令人驚喜且難以置信的是，在今年國慶日前夕，荷蘭眾議院以132：18的動議表決票數，籲請荷蘭政府支持台灣。

歐洲政府部分，歐盟執委會副主席莫格里尼（Feferica Mogherini）女士去年10月撰文投書媒體，在該篇針對歐洲與亞太地區連結議題（Connecting Asia-Pacific and Europe）的評論中，表示樂見強化與台灣的關係。

今年6月，來台訪問的波蘭司法部次長與外交部長吳釗燮的見證下，台、波兩國簽署《刑事司法合作協定》，也是台灣與在此方面與歐洲合作的首例。

吳釗燮也表示，自己很榮幸在今年6月受邀至丹麥的「哥本哈根民主高峰會」上發表演說，向全世界分享台灣在推動以及促進自由、民主的經驗。

而政務次長徐斯儉上週應邀赴捷克出席「公元2000論壇」期間，與布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）以及捷克參議院進行會晤，成果豐碩。與此同時，外交部政務次長謝武樵出訪布魯塞爾出席「福爾摩沙俱樂部」的成立酒會，與來自歐洲議會、德國、法國，及英國的國會領袖聚晤，也加入支持台灣的行列。

影片最後，吳釗燮喊話，「台灣加油！外交部也會繼續加油！」。網友也紛紛留言，「感謝所有外交部人員及駐外人員不懈的努力」、「最棒的外交部長和團隊，台灣加油！」

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