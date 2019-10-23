轟港府縱放殺人犯 吳釗燮：林鄭只想搞亂台灣

2019-10-23 14:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕台港近日針對陳同佳案進行法律與政治攻防。外交部長吳釗燮今天表示，港台必須透過司法合作將兇嫌繩之以法，但香港特首林鄭月娥仗著背後有中國支持，只想讓台灣陷入混亂的辯論。吳釗燮強調，「我們支持香港的自由與民主，但拒絕讓林鄭搞亂台灣」。

港女命案兇嫌陳同佳今天出獄，根據港媒報導，勸說他來台投案的牧師管浩鳴在約11點半左右於中環聖約翰座堂受訪表示，陳同佳原買今天機票到台灣，但已經取消了，今日不會啟程到台灣。陸委會稍早批評港府縱放陳嫌，讓香港成為殺人犯可以到處行走的罪犯天堂，令人匪夷所思。

吳釗燮長期關注香港反送中局勢，今天也透過外交部推特，以英文推文評論此案。吳釗燮批評香港當局縱放陳同佳以證明「送中條例」是正確的，「但這是錯的！」吳釗燮強調，陳同佳是謀殺嫌疑人，必須透過港台司法合作將他繩之以法，而不是讓他像遊客一樣旅行。

吳釗燮說，「說白一點好了，台灣是台灣，而不是中國的一部分」，台灣政府向港方要求司法合作，但林鄭拒絕，而當台灣想派遣執法人員到香港，並將嫌疑人和證據帶回台灣受審，林鄭又再次拒絕，「多可惜！」

吳釗燮嚴正表示，「我們想做正確的事，但是林鄭仗著背後有中國支持，只想讓台灣陷入混亂的辯論。我們支持香港的自由與民主，但拒絕讓林鄭搞亂台灣」。

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