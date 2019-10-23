牧師管浩鳴：陳同佳今天不會啟程到台灣

2019-10-23 12:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳今天出獄，根據港媒報導，勸說他來台投案的牧師管浩鳴在約11點半左右於中環聖約翰座堂受訪表示，陳同佳原買今天機票到台灣，但已經取消了，陳同佳今日不會啟程到台灣。陸委會稍早也發出聲明批評，港府縱放陳嫌，讓香港成為殺人犯可以到處行走的罪犯天堂，令人匪夷所思。

陳同佳早上9時離開監獄，管浩鳴接他出獄，陪同他登上一輛轎車離去，之後前往九龍何文田京士柏山住宅區。香港「商業電台」報導，管浩鳴說，陳同佳會暫時找個地方休息。被問到陳同佳是否會到台灣自首，他說，在車上與陳同佳沒有太多對話，希望先讓陳同佳沉澱一下。

我檢警希望到港押人回台，遭到港府悍拒。陸委會稍早發表聲明指出，港府在整個處理過程中，先是故意放棄自身應有的管轄權，又漠視我方提出的請求 ，刻意拖延時間，不將嫌犯移交給我方；甚至公然主張讓嫌犯自行搭機前來台灣，完全無視同一班機旅客的安全，只為達成讓嫌犯「自首」的政治目的及安排，縱放陳嫌，讓香港成為殺人犯可以到處行走的罪犯天堂，令人匪夷所思。

陸委會強調，港府聲明宣稱「嫌犯願意自首」，這也等於說，如果嫌犯不願意自首，港府對於其逍遙法外，是無所謂的。如此眼睜睜看著被害家屬冤屈無處可訴，實非負責任政府應有的作為。

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