奧克蘭外館所在大樓驚變「華為中心」 考量安全因素已搬離

2019-10-23 20:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐奧克蘭辦事處7月搬家，外交官員今在立院預算審查時爆出，搬遷原因是由於原建物遭華為買下、變成「華為中心」。外交部今直言，該館經過「安全評估」，加上原有辦公空間不敷使用，決定尋覓新處所，並已於7月29日完成搬遷。

立法院外交委員會今審查外交部預算，國民黨立委馬文君與呂玉玲等人關切，我國與吉里巴斯和索羅門群島斷交後，外館租賃等費用為何不減反增？

外交部秘書處處長李芳成回應說明，全球大部分外館都是透過商業租賃，租金費用每年受到匯差影響很大，去年決算時的執行率就高達99.7％，可見預算編列已很緊繃。

李芳成並指出，近年每年租金又平均上漲3％到5％，或有部分館舍因租約屆滿，換約或搬遷以致大幅調漲，顯著增加者包括奧克蘭增加24％、雪梨59％、義大利17％與舊金山高漲221％。

根據李芳成說明，各館情形不同，舊金山是因長期租約到期後，房東一次漲足每年漲幅額度，漲價後每平方呎65美元，比較後還是比市場行情低。另外例如奧克蘭駐館，李芳成提及，因為原館處所在的大樓遭華為買下，外交部因此決定搬遷。

外交部今天在媒體追問下進一步表示，奧克蘭辦事處原租賃館舍已承租18年，由於該建物於2017年7月1日起更名為「華為中心」（Huawei Center），經「安全評估」，且考量原有辦公空間不敷使用，外交部於是指示駐處在今年7月底租約屆期前另尋辦公空間，並於今年7月29日順利完成館舍搬遷。

經查駐館新址與舊大樓相距不遠，外交部說，駐處新館位於奧克蘭市中心主要街道交叉處的精華地段，交通便利，且考量駐處轄區僑胞甚多，新館舍承租面積約133坪，空間可因應駐處辦理僑務座談、領務說明會等集會的業務需求。

外交部也說，經實地勘查奧克蘭市中心約20餘件辦公處所，駐奧克蘭新館舍雖位於市中心精華地段，然每年每平方公尺的租金仍較多數同等級商業辦公大樓租金低廉。

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