見不得中華民國台灣 中國施壓我外館更名全數得逞

2019-07-31 11:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國施壓我外館更名，我駐斐濟代表處今正式從「中華民國駐斐濟商務代表團」，更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。外交部強烈譴責中國政府作為，也已就更名案向斐濟政府提出抗議。至此，我於無邦交國外館名稱中的「中華民國」或「台灣」已全數消失。

我無邦交的外館中，原有7個使用中華民國或台灣名稱，但中國見不得這些名稱，近年頻繁施壓使用我國號的外館「更名」，甚至施壓搬離首都。自2017年至今，包括奈及利亞、杜拜、約旦、厄瓜多、巴林、巴布亞紐幾內亞均陸續「更名」為「台北」。

外交部今天表示，我國駐斐濟代表處更名案，我方已完成相關內部行政作業，駐處對外網站名稱及相關文書也已在7月31日完成。

至此，我國於無邦交國外館名稱中的「中華民國」或「台灣」已全數消失。

我國自1971年在斐濟共和國設立代表機構，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域保持密切交流及合作，在斐濟的駐點名稱原是「中華民國駐斐濟商務代表團」，但在中國施壓下，已更名為「駐斐濟台北商務辦事處」。

外交部說，對於中國政府挾政經優勢及財務槓桿，脅迫施壓斐濟政府，要求我駐處更名，對中國政府這種作為，我國政府表達強烈譴責。政府也已就更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年各領域合作的情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。

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