國泰醫療團送愛斐濟 助病患擺脫10年慢性疼痛

2019-06-21 21:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕國泰醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，至今第十一度前往斐濟醫療服務，因應當地中耳炎、鼻竇炎盛行率高，醫療團除持續派遣耳鼻喉科醫師外，特別由麻醉科醫師、副院長簡志誠率領麻醉科團隊與放射線科醫師戴嘉裕通力合作。

國泰醫療團在斐濟第三大醫院「Subdivision Labasa Hospital」開設高規格疼痛門診，由各科醫師帶著各式中、重度非癌慢性疼痛的病患到診區會診，50%以上病患因長年無法緩解的疼痛，頻繁接受嗎啡類止痛藥品注射，有成癮問題，讓許多醫師頭痛萬分。

醫療團的疼痛門診由疼痛科醫師負責問診、放射線科醫師依鑑別診斷需要提供超音波影像檢查，並由疼痛科醫師依診斷的適應症做各類疼痛阻斷術時，提供超音波影像導引定位。

國泰醫院表示，每名病患平均診治半小時以上，診治的15名疼痛病患中，約有80%經評估後當場接受各式疼痛阻斷術，術後疼痛緩解，病人出診間時還破涕為笑，考量部份病人的疼痛治療還需後續數日、甚至數週持續治療，疼痛門診團隊也進一步教導當地主治醫師們後續治療重點與原則。

國泰醫院放射線科醫師戴嘉裕指出，這已是放射線科第四次前往斐濟，這次除了合開疼痛門診，也提供當地放射線影像的判讀與檢查，另外更藉助超音波影像導引定位，引流數個8到12公分「椰子般大的肝膿瘍」，也教導當地放射線科醫師許多診療技術與知識，希望將醫療能力扎根在當地。

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