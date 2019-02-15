社群媒體上創意推外交 小英總統賀電稱讚外館小編

2019-02-15 19:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕我駐德國慕尼黑辦事處臉書今貼出總統蔡英文給駐外館處同仁的賀電，總統在賀電中除感謝駐外館處同仁長期推動外交辛勞，也特別在文中表示，外館同仁除要面對中國無所不在的打壓、肩負國人對參與國際的期盼，還要忍受與親友的分離之苦，勢必經常想到家鄉的「滷肉飯」。讓駐館的臉書小編直呼，總統賀電很接地氣，「實在太感動了」！

我駐慕尼黑辦事處人員日前受邀出席德國國會議員餐敘時，特別自製滷肉飯便當與台式自製小豬饅頭，以創意推動台灣美食外交、搭配新媒體宣傳，獲得多位國會議員讚賞，成效頗佳。

總統在賀電中也特別表示，她看到許多外館臉書小編挑選駐在國的風景名勝做為臉書封面、並搭配今年元旦升旗典禮的主軸「勇敢自信、世界前行」，在幽默中展現自信，不僅贏得國際媒體與友人的讚賞，也能體現「台灣共識」。

駐慕尼黑辦事處小編今表示，駐館現今能透過臉書等社群媒體發揮創意推動外交、展現台灣人民最大優勢，最重要的就是台灣擁有自由開放的社會，有取之不盡的題材能做公眾外交，一方面能增進國人對國際事務與外交工作的了解，也凸顯台灣國際能見度。

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