一年前碩生吃完暴斃 嘉義豆奶攤疑更名營業遭灌負評抵制

2019-04-13 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一間豆奶攤在去年4月23日傳出多人集體食物中毒，甚至一名男碩生吃完就暴斃，當時經4個月調查研判是食物被沙門氏桿菌汙染肇禍，今死亡男碩生的妹妹在Dcard發文指稱該間豆奶攤事發1年不聞不問，一句道歉也沒有，她表示業者將原本的招牌換掉，更名重新營業，消息一出該篇文章登上熱門文章。

女網友在Dcard發文表示，去年4月23日晚間11點多接到哥哥女友電話，說哥哥出事快打電話回家，接通電話時爸爸告訴她：「你哥哥往生了。」女網友表示，哥哥在吃了嘉義豆奶攤的東西後因沙門氏菌感染轉成敗血症，發高燒、上吐下瀉，又剛好宿舍裡只有他一個人，病得太重來不及看醫生就走了。

當時嘉義豆奶攤集體中毒事件共有46個人受害，一開始以為自己只是一般腸胃炎，症狀都是上吐下瀉、發高燒，甚至有人爆瘦快10公斤，一天拉10幾次肚子，最後到大醫院檢查，或是經由新聞才知道自己食物中毒。

女網友控訴嘉義豆奶攤的態度讓他們很痛心，1年來從來沒有給受害者一句道歉，也不承認自己食物有問題，女網友提醒，在嘉義念書的學生，就不要再吃這家店的東西了，有朋友住在嘉義的話，也提醒他要小心一點，希望不要再有相同的悲劇了。

網友紛紛表示「上次新聞出來就不敢吃了，沒想到竟然再改名」、「我完全不敢吃豆奶攤，對他們的衛生不予置評」、「應該要抵制這種店家吧」、「不能只有我看到，推」、「無良商人，趕快還公道！」另有不少網友到Google評論上洗起負評，揚言抵制。

據當時的報導指出，釀禍原因經4個月調查研判是法國吐司出問題，病因物質判定為沙門氏桿菌，生蛋汁的烹調方式與發病統計呈顯著相關，且生蛋汁在製造過程中有發生過蛋殼掉落被重新撿起、長時間處於溫室、重複用剩餘生蛋汁的情形，可能增加生蛋汁污染與滋生沙門氏桿菌風險。

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