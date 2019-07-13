我駐斐濟代表處被迫更名 外交部證實中國施壓

2019-07-13 17:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國施壓下，我駐斐濟代表處將從「中華民國駐斐濟商務代表團」，更名「駐斐濟台北商務辦事處」，對此，外交部表示強烈譴責，並向斐濟政府提出正式抗議。而我方正就此案辦理內部相關行政作業，包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書等將於近期內完成。

外交部指出，我自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，兩國在農漁、醫療及人才培育等領域均保持密切交流及合作。對於中國政府挾持政經優勢及財務槓桿脅迫施壓，致斐濟政府強迫我駐處更名，我方表達強烈譴責。

外交部強調，我方已就更名案向斐濟政府提出正式抗議，促請斐濟政府珍視台斐雙方近50年來在各個領域的友好合作情誼，並將與斐濟政府持續溝通，爭取恢復駐處原有名稱。

中國趁2017年1月蔡總統出訪中美洲友邦之際，運作西非大國奈及利亞，逼使設在首都阿布加的我國代表處「中華民國（台灣）商務代表團」，「摘牌更名，遷出首都，削權減人」、遷往第一大城拉哥斯，我奈國代表處被迫更名「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」。

事後，中國也陸續對使用我國國號「中華民國」與「台灣」的外館打壓，包括巴林、厄瓜多、杜拜與約旦、巴紐等外館名稱都在北京施壓下陸續改名，巴紐更沒收外交領事車牌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法