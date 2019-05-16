「與台灣同行」前進WHA 駐歐13外館揮舞國旗大串聯

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。此次活動內容包括健走、集會、演說與行動劇等，德、法、英、義大利、比利時、捷克與荷蘭等超過50位各國政要參與，盛況空前。
WHA倒數五天，但台灣在中國阻撓下連續第三年未能參與大會，我駐歐洲外館為此發起大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。
串聯單位包括我駐歐盟總部、駐法國、英國、德國、荷蘭、義大利、奧地利、捷克、波蘭、瑞典、丹麥、芬蘭及希臘等共13個代表處，同時在巴黎人權廣場、倫敦特拉法加廣場、柏林布蘭登堡城門、布魯塞爾大廣場、羅馬人民廣場、布拉格老城、維也納聯合國總部等歐洲各地著名地標，透過健走、集會、演說、短劇等多元方式，宣達台灣參與WHA的重要性及必要性。
根據外交部資料，在歐盟總部布魯塞爾的健走活動，共有近500人上街表達支持；而德國柏林即使天候不佳，仍有超過300人以實際行動挺台，德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）及「德中協會」主席Anita Schärfer等10餘位德國議員在大雨中接連演說、力挺台灣，駐德代表謝志偉更親自演出行動劇，表達WHO將我排除於全球防疫體系外的荒謬。
同時，法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）等6位議員及參議員、英國台英國會小組共同主席Lord Rogan及兩位副主席Lord Dholakia與下議員Bob Steward 、上議院Lord Foster of Bath及Lord Bethell等5位國會議員、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員與副主席Marco di Maio眾議員等4位議員、比利時參議員Olivier Destrebecq等4位議員、荷蘭眾議院外貿委員會主席Raymond de Roon、歐盟經濟社會委員會前主席Henri Malosse、布拉格海盜黨市議員柯索娃（Michaela Krausova）及友邦索羅門群島、帛琉、吐瓦魯及尼加拉瓜駐歐盟大使等諸多友人，超過50位歐洲政要也在各地共襄盛舉，為台灣發聲。
外交部今天在新聞稿中表示，今年除了歐盟、英國、德國、法國等行政部門發言支持我國以觀察員身分受邀出席WHA外，歐洲議會、英國、法國、德國、奧地利、義大利、捷克、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等多國國會議員亦接連致函WHO幹事長譚德塞，此次全歐串聯活動也充分展現歐洲各地支持台灣參與WHA的聲浪及力道更勝以往，外交部對此表達誠摯感謝。
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為布魯塞爾遊行，超過500人參與。（外交部提供）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐德代表謝志偉（左）親自在布蘭登堡門前演出行動劇。（截圖自柏林外館直播）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐義大利代表處活動（截圖自羅馬外館直播）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐奧地利代表處於維也納聯合國總部前宣傳活動。（奧地利代表處提供）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐荷蘭代表處號召活動。（截圖自阿姆斯特丹外館直播）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐英代表處活動。（外交部提供）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐芬蘭代表處宣傳活動。（取自芬蘭外館臉書）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐波蘭代表處活動。（外交部提供）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐法代表處在巴黎鐵塔前合影。（取自法國代表處臉書）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐丹麥代表處宣傳活動。（取自丹麥外館臉書）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐瑞典代表處遊行在斯德哥爾摩中央車站合影。（取自瑞典外館臉書）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。圖為荷蘭眾議院外貿委員會主席Raymond de Roon與我駐荷蘭代表陳欣新在活動中合影。（外交部提供）
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我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。圖為我駐義大利代表處活動照。（外交部提供）
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