「與台灣同行」前進WHA 駐歐13外館揮舞國旗大串聯

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐捷克代表處在布拉格老城區宣傳活動。（外交部提供）

2019-05-16 22:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。此次活動內容包括健走、集會、演說與行動劇等，德、法、英、義大利、比利時、捷克與荷蘭等超過50位各國政要參與，盛況空前。

WHA倒數五天，但台灣在中國阻撓下連續第三年未能參與大會，我駐歐洲外館為此發起大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。

串聯單位包括我駐歐盟總部、駐法國、英國、德國、荷蘭、義大利、奧地利、捷克、波蘭、瑞典、丹麥、芬蘭及希臘等共13個代表處，同時在巴黎人權廣場、倫敦特拉法加廣場、柏林布蘭登堡城門、布魯塞爾大廣場、羅馬人民廣場、布拉格老城、維也納聯合國總部等歐洲各地著名地標，透過健走、集會、演說、短劇等多元方式，宣達台灣參與WHA的重要性及必要性。

根據外交部資料，在歐盟總部布魯塞爾的健走活動，共有近500人上街表達支持；而德國柏林即使天候不佳，仍有超過300人以實際行動挺台，德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）及「德中協會」主席Anita Schärfer等10餘位德國議員在大雨中接連演說、力挺台灣，駐德代表謝志偉更親自演出行動劇，表達WHO將我排除於全球防疫體系外的荒謬。

同時，法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）等6位議員及參議員、英國台英國會小組共同主席Lord Rogan及兩位副主席Lord Dholakia與下議員Bob Steward 、上議院Lord Foster of Bath及Lord Bethell等5位國會議員、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員與副主席Marco di Maio眾議員等4位議員、比利時參議員Olivier Destrebecq等4位議員、荷蘭眾議院外貿委員會主席Raymond de Roon、歐盟經濟社會委員會前主席Henri Malosse、布拉格海盜黨市議員柯索娃（Michaela Krausova）及友邦索羅門群島、帛琉、吐瓦魯及尼加拉瓜駐歐盟大使等諸多友人，超過50位歐洲政要也在各地共襄盛舉，為台灣發聲。

外交部今天在新聞稿中表示，今年除了歐盟、英國、德國、法國等行政部門發言支持我國以觀察員身分受邀出席WHA外，歐洲議會、英國、法國、德國、奧地利、義大利、捷克、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等多國國會議員亦接連致函WHO幹事長譚德塞，此次全歐串聯活動也充分展現歐洲各地支持台灣參與WHA的聲浪及力道更勝以往，外交部對此表達誠摯感謝。

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為布魯塞爾遊行，超過500人參與。（外交部提供）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐德代表謝志偉（左）親自在布蘭登堡門前演出行動劇。（截圖自柏林外館直播）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐義大利代表處活動（截圖自羅馬外館直播）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐奧地利代表處於維也納聯合國總部前宣傳活動。（奧地利代表處提供）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐荷蘭代表處號召活動。（截圖自阿姆斯特丹外館直播）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐英代表處活動。（外交部提供）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐芬蘭代表處宣傳活動。（取自芬蘭外館臉書）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐波蘭代表處活動。（外交部提供）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐法代表處在巴黎鐵塔前合影。（取自法國代表處臉書）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐丹麥代表處宣傳活動。（取自丹麥外館臉書）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動。圖為我駐瑞典代表處遊行在斯德哥爾摩中央車站合影。（取自瑞典外館臉書）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。圖為荷蘭眾議院外貿委員會主席Raymond de Roon與我駐荷蘭代表陳欣新在活動中合影。（外交部提供）

我駐歐洲13個外館大串聯，於歐洲時間今（16）天上午同步在歐洲各主要城市舉辦「與台灣同行（Walk with Taiwan）」活動，為台灣參與世衛大會（WHA）發聲。圖為我駐義大利代表處活動照。（外交部提供）

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