全力爭取CPTPP成員國支持 吳釗燮追蹤11外館推案力道

2019-10-06 20:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP ）去年生效。雖尚未開放新成員加入，不過外交部早將加入CPTPP列為重點工作，自去年10月開始，由外長吳釗燮定期召開任務小組會議，指示台灣在CPTPP 11個成員國的外館大力爭取支持，並準備一旦開放二輪談判，就提出入會申請。

外交部長吳釗燮明（7）將赴立法院外交委員會進行業務報告並備詢。根據書面報告，外交部未來重點工作除了鞏固邦交國與非邦交國關係外，其他主軸還包括新南向政策與區域經濟合作。

吳釗燮在報告中特別提及，加入 CPTPP 是外交工作優先目標之一，外交部持續透過雙邊管道及多邊機制，爭取日本等11個成員國的支持。吳釗燮也自去年10月開始，親自召開任務小組會議，以追蹤各國推案力道，據悉目前已開過7次會議。

外交部發言人歐江安今天表示，目前CPTPP仍有4個成員尚未完成批准，對於開放新成員加入的時間仍無共識。

歐江安說，現階段我國推案策略是依據CPTPP加入條款，積極進行與成員國非正式的互動，就雙方關切議題交換意見，爭取各國對我推案的支持，並為未來入會談判預作準備。我方也持續積極與成員國的國會、產業、學界及媒體各界交流，以利營造相關國家的友我氛圍，爭取支持。

CPTPP成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等國，大多為我國主要的貿易夥伴。據了解，一旦CPTPP開放新成員加入後，我政府便會按照規則提出正式入會申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法