看見新南向！菲越印泰熱門電視台 11月播出台灣特集

2019-10-22 17:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部推動新南向，首次與菲律賓、越南、印度和泰國4國主流電視台及當地主持人合作，製作「攜手台灣」（Embracing Taiwan）特別節目，預計於11月在當地黃金時段播出，盼讓當地民眾更瞭解台灣。

外交部首次與新南向國家熱門電視台合作製播節目，今天在台北舉行「新南向國家電視合作專案」發表記者會，邀集此次合作的4國主持人共同發表，包括印度主持人Shamoly Khera、泰國主持人Khemanit Jamikorn（Pancake）、越南主持人Quang Vinh、菲律賓主持人Valerie Tan與Rovilson Fernandez與會。

外交部次長曹立傑出席致詞時說明，新南向政策及5+2產業創新計畫是台灣政府的重要政策，為了向新南向國家推廣介紹發展成果，外交部特別和菲律賓CNN PH、越南 HTV、印度ZeeTV 和泰國CH5等4國熱門電視台合作，以當地語言客製化各國版本的「攜手台灣」（Embracing Taiwan）特別節目，將於11月在4地播出，盼讓當地民眾更瞭解台灣。

根據外交部資料，4國的「攜手台灣」（Embracing Taiwan）節目各有2集，每集長度約30分鐘，均以HD高畫質拍攝，並分別擬定不同主軸，菲律賓為「音樂文化、個性熱情」；泰國為「美麗探索、包容與和諧」；越南是「生命活力、認真學習」；印度是「勤勉、快樂」。

曹立傑說，節目內容從平易近人的觀光旅遊、台灣美食、健康保健，到生物醫學、智慧科技與人文關懷，多元呈現台灣各面現況與創新成就，也涵蓋台灣對新南向國家的免簽證政策、5+2產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫等政策，同時介紹台灣非洲豬瘟防疫、口蹄疫防制以及打擊非法漁業等成果。

外交部國傳司司長陳銘政、台印商業協會理事長黃茂雄、明新科大校長林啟瑞與東南亞國家駐台官員與多名各國來台留學生今到場參與，搶先收看節目精華片段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法