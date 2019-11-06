曾說追蹤器「有跟沒有之間」 丁樂群︰未感受到市民光榮或羞恥感

高市行國處長丁樂群，今天以肯定語氣回應議員質詢光榮感跟羞恥感議題。（記者王榮祥攝）

2019-11-06 13:58:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行政暨國際處（簡稱行國處）處長丁樂群日前在高市議會答詢到底有沒有追蹤器時，一句「在有跟沒有之間」瞬間爆紅；他今天再被問到，許多高雄市民失去光榮感並感到羞恥感，行國處如何處理？他持肯定語氣答詢：「我個人『沒有』這感受」。

今年10月剛到任的高市行政暨國際處處長丁樂群，日前在議會面對議員詢問市長韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器時？他竟答詢在「有」跟「沒有」之間，事後補充說明，當時意思是沒有答案。

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民進黨高市議員高閔琳今表示，有民調顯示高雄市政滿意度高達6成不滿意、對市長反感度也超過一半，以前曾有高達8成市民對高雄感到光榮、如今卻變成羞恥，高閔琳詢問丁樂群，應如何運用自己外交專業、來挽救岌岌可危的高雄市與羞恥感。

丁樂群這回答詢語氣肯定，他表示光榮感跟羞恥感，都是很主觀的感受，我個人「沒有」這感受，但願意尊重市民與議員的感受。

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