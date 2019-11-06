為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

曾說追蹤器「有跟沒有之間」 丁樂群︰未感受到市民光榮或羞恥感

高市行國處長丁樂群，今天以肯定語氣回應議員質詢光榮感跟羞恥感議題。（記者王榮祥攝）

高市行國處長丁樂群，今天以肯定語氣回應議員質詢光榮感跟羞恥感議題。（記者王榮祥攝）

2019-11-06 13:58:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行政暨國際處（簡稱行國處）處長丁樂群日前在高市議會答詢到底有沒有追蹤器時，一句「在有跟沒有之間」瞬間爆紅；他今天再被問到，許多高雄市民失去光榮感並感到羞恥感，行國處如何處理？他持肯定語氣答詢：「我個人『沒有』這感受」。

今年10月剛到任的高市行政暨國際處處長丁樂群，日前在議會面對議員詢問市長韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器時？他竟答詢在「有」跟「沒有」之間，事後補充說明，當時意思是沒有答案。

民進黨高市議員高閔琳今表示，有民調顯示高雄市政滿意度高達6成不滿意、對市長反感度也超過一半，以前曾有高達8成市民對高雄感到光榮、如今卻變成羞恥，高閔琳詢問丁樂群，應如何運用自己外交專業、來挽救岌岌可危的高雄市與羞恥感。

丁樂群這回答詢語氣肯定，他表示光榮感跟羞恥感，都是很主觀的感受，我個人「沒有」這感受，但願意尊重市民與議員的感受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓座車追蹤器在「有跟沒有」間？ 丁樂群：意思就是沒答案
2019-10-29 15:03

韓座車追蹤器在「有跟沒有」間？ 丁樂群：意思就是沒答案
韓座車保養廠打臉 ：「沒聽說有發現追蹤器」
2019-08-21 23:17

韓座車保養廠打臉 ：「沒聽說有發現追蹤器」
中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人

中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人
韓國瑜座車有無追蹤器？ 高市官員：在「有」跟「沒有」之間
2019-10-29 09:38

韓國瑜座車有無追蹤器？ 高市官員：在「有」跟「沒有」之間
沒看過照片卻扯有追蹤器 藍營議員還原真相：背黑鍋
2019-09-30 22:12

沒看過照片卻扯有追蹤器 藍營議員還原真相：背黑鍋

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播