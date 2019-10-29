韓國瑜座車有無追蹤器？ 高市官員：在「有」跟「沒有」之間

邱俊憲今質詢緊追座車追蹤器議題。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 09:38:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲今在高市議會質詢時，詢問新任行政暨國際處長丁樂群、市長韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器？丁樂群跟同仁簡單交換意見後回應：在「有」跟「沒有」之間。

邱俊憲今表示，韓國瑜上任後有3大疑案，分別市官邸撿到1百萬元？辦公廳舍疑似被裝監視器？市長座車被發現追蹤器？

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邱俊憲指出，這3大疑案都屬於行政暨國際處管轄業務，他僅鎖定追蹤器問題、想了解到底有沒有追蹤器？

行國處長丁樂群第一時間回應，在「有」跟「沒有」之間，後來又補充目前查不出結果，最後則承諾在他任內不會發生。

邱俊憲對這答案有點疑惑，直言實際物體在宇宙當中竟然會在「有跟沒有」之間？建議行國處長答詢不要學韓國瑜，他並要求行國處後續調查結果應該提供一份報告給議會，讓外界釋疑。

高市新任行政暨國際處長丁樂群本月7日上任，他畢業於中興大學法律學系，曾任外交部條約法律司司長、副司長、駐泰國副代表、駐紐西蘭奧克蘭辦事處處長、外交部法規委員會委員、外交部電務處副處長、外交部國會聯絡組專門委員、駐亞特蘭大辦事處簡任組長等，經歷豐富。

剛上任的高市行政暨國際處長丁樂群，今首度到議會備詢。（記者王榮祥攝）

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