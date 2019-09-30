沒看過照片卻扯有追蹤器 藍營議員還原真相：背黑鍋

2019-09-30 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前自爆座車「可能被裝了追蹤器」，同黨高市議員陳麗娜加碼爆料，稱在車廠保養時發現追蹤器，但遭高市新聞局長王淺秋打臉，網友們則洗板陳臉書「還我追蹤器」，怒轟她說謊造謠。陳麗娜今（30）天終於解釋真相，稱「轉述市府的說法而背黑鍋，但堅決不出賣隊友」。

韓國瑜座車是否被裝追蹤器，成了一團謎雲，陳麗娜日前受訪爆料，「我打電話進市府詢問，說打開引擎蓋就發現追蹤器」。但遭王淺秋打臉，強調她從未說過在引擎蓋發現追蹤器，對於陳說法，「這個我沒有辦法證實，可能要問她」。

對此，陳麗娜29日在三立節目《新台灣加油》中表示，當時被記者詢問此事，她幫記者向市府詢問，因此她只是轉述市府的回應。主持人詢問「追蹤器在引擎蓋上？」，陳麗娜回應，「不是這樣子，是在引擎的附近有看到那個東西，然後有被拍照下來，那後續為什麼不見，我真的也不知道後面是這樣，只知道好像有進入調查過程，這些內容都是市府的解釋」。她強調，自己也希望事件能有真相大白的一天。

陳麗娜今也在臉書貼出圖片，宣稱是回擊抹黑，對於外界質疑的「說韓國瑜車子被裝追蹤器，結果市府新聞局長王淺秋說沒這回事」，陳回應，當時是「轉述市府說法而背黑鍋，但堅決不出賣隊友」。

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