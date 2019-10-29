韓座車追蹤器在「有跟沒有」間？ 丁樂群：意思就是沒答案

高市行國處長丁樂群說明追蹤器調查，在有跟沒有之間的意思，就是沒有答案。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 15:03:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行政暨國際處長丁樂群，今上午在議會被問到關於市長座車有無追蹤器時？他答詢指出在「有跟沒有」之間，引起外界好奇；他下午出面說明，剛剛（上午）沒有表述清楚，他的意思就是沒有答案。

丁樂群說明，上午對此議題沒有表達清楚，針對追蹤器這個案子，沒有證據顯示它是有，但是也不能夠推定它沒有，主要意思是，這個我沒有答案。他進一步指出，韓市長本人也說過「可能」，他也沒有斷言說有、或沒有。

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媒體追問，可是沒有找到，不就代表沒有嗎？丁樂群表示，我們一直在查，也確實沒有查到任何跡證、來證明它是有，可是，因為市長說「可能」，我們也不能夠說它一定沒有，因為沒有查出來，到目前為止查不出來。

媒體又問，是因為市長講「可能」，所以官員不敢否定他？丁樂群說，不是這個意思，他的意思是說，市長已經說可能，所以我沒有辦法答覆這個問題，不能證明它有，也不能推定它沒有。

丁樂群強調，自己的意思是，我沒有答案，沒有辦法給一個準確的答案，因為若給了準確的答案，就表示我忽略另外一部分答案。他說，已承諾議員給一個書面，再來仔細的查一下，截至目前為止，我們在保養紀錄上跟我們從事發之後所有的檢查，目前為止沒有發現有這樣的現象。

媒體追問，有跟沒有之間這樣子的答案，市民能夠接受嗎？丁樂群重申，剛剛（上午）沒有表述清楚，所以我的意思就是我沒有答案。

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