HJJ茄芷袋你有嗎？洪慈庸成台灣LV茄芷袋最佳代言人

立委洪慈庸募款餐會特別製作限量1000個台灣LＶ－ＨＪＪ茄芷袋，供來賓作紀念。（記者歐素美攝）

2019-11-04 08:03:53

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸拚連任，街頭拜票散發文宣，常拿著一只茄芷袋裝盛文宣品，意外成為焦點，手中的茄芷袋詢問度特別高，這次舉辦連任募款餐會，她特別製作洪姐姐「HJJ」茄芷袋作為紀念品，贈送參加募款餐會的民眾，不少民眾拿到這只台灣LV茄芷袋都十分驚艷、開心，覺得很有「台灣」味。

洪慈庸表示，因為平常掃街拜票常拿著茄芷袋裝文宣，意外獲得媒體矚目，爭相報導，詢問度相當高，這次募款餐會特別製作限量1000個小巧可愛的HJJ茄芷袋贈送參加募款餐會的民眾，裡面並裝著洪慈庸的面紙、菜瓜布、口罩及旗幟等文宣品，供民眾留作紀念，平日上街買東西，也可作為小提袋使用。

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不少民眾拿到這只台灣LV都非常驚艷開心，笑稱「洪姐姐」不僅抗中保台，也是「台灣LV」茄芷袋的最佳代言人。

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