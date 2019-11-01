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林佳龍提醒多撿一點「貫通石」 洪慈庸尷尬笑：先休息一下
2019-11-01 17:10:02
〔記者歐素美／台中報導〕國道四號台中環線豐原潭子段3號西行隧道今天貫通，交通部長林佳龍及與會貴賓忙著撿拾「貫通石」贈人或留作紀念，林佳龍還要立委洪庸多撿一點，因為還要生，洪慈庸則笑說「先休息一下」；高速公路局人員表示，撿拾「貫通石」，要助好孕或助好運，「有撇步」，不要搞錯。
國道四號台中環線豐原潭子段3號西行隧道今天貫通，交通部長林佳龍及立委江啟臣、洪慈庸皆出席。當隧道打通，與會來賓即拿著高公局發給的紅色錦袋撿拾被炸落地面的隧道石，又稱「貫通石」，以帶回家紀念或送人，據說可助好孕（運）。
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交通部長林佳龍邊撿邊對著立委洪慈庸說，「還要生的人，可以多撿一點」。因洪慈庸立委今年剛產下一名女寶寶，記者詢問立委洪慈庸還有計劃再生育嗎？洪慈庸尷尬笑說「先休息一下」。
交通部高速公路局第二新建工程處副處長卓高端表示，貫通石的使用有分助好孕或助好運！如果助孕要撿圓一點的，用紅布包起來，放在床底下、頭睡的位置；如果要助運勢，要選有稜有角的，底下墊個紅布，放在辦公桌的龍邊（即左邊）。他表示，之前其送出5、6個貫通石給朋友助孕，現在都有結果了，有的小孩都2、3歲了。