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港警連小孩都不放過！ 洪慈庸︰一國兩制是巨大謊言

立委洪慈庸不捨港人，痛批一國兩制是巨大謊言。（擷取自臉書（

立委洪慈庸不捨港人，痛批一國兩制是巨大謊言。（擷取自臉書（

2019-11-03 12:18:58

〔記者歐素美／台中報導〕香港反送中再爆重大衝突，立委洪慈庸在臉書po文，痛批港警「連小孩都不放過」！她說，一早出門前看到香港現況，真的很沉重。在台灣的尋常週末，距離不遠的香港卻彷彿人間煉獄。

洪慈庸表示，港人對抗極權暴政從6月引起世界關注後，衝突越加激烈，老人和小孩在街頭上被港警用胡椒水噴眼睛，路人被無端逮捕、被從車上拖下來、越來越多先寫好的遺書被公開，一個又一個被失蹤、被自殺最後成為浮屍的年輕人。

港人的集結，無論年齡、身分、方式，都是退無可退的最後抵抗，即便國際社會聲援、美國議會也發起「香港若水法案」，香港也已經回不去從前。

洪慈庸痛批「香港的一國兩制最終成為巨大謊言」，在台灣的我們，還要接受隱藏著「一國兩制台灣方案」的九二共識話術嗎？

洪慈庸說，如果我們這一代守不住台灣，還選擇唱和討好中共，最終台灣民主也只能任人剝奪，我們的下一代，也無法生活在我們習以為常的自由之中，我絕對不能把這樣的台灣留給我女兒這一代。

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