洪慈庸明辦募款餐會邀鄭弘儀主持 還有神秘嘉賓站台

立委洪慈庸募款餐會除邀請鄭弘儀主持，並有人生重要物品拍賣會環節，精彩可期。（洪慈庸服務處提供）

2019-11-02 14:35:48

〔記者歐素美／台中報導〕無黨籍立委洪慈庸募款餐會11月3日將在大雅區大和園舉辦，席開百桌！洪慈庸今天搶先公佈邀請到知名主持人鄭弘儀擔任主持，活動卡司嘉賓包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐，時代力量議員黃捷、林穎孟及多位素人站台，還有尚未曝光的「神秘嘉賓」保密到家，將在活動當天曝光！

洪慈庸指出，自己也曾受邀到鄭弘儀大哥的節目接受專訪，聊時事議題、地方建設、政策觀點等交流，他是一位相當專業的主持人，希望當天也透過鄭弘儀大哥的主持魅力，讓募款餐會活動順暢，也更加強鄉親互動與情感串聯。

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洪慈庸表示，募款餐會當天卡司嘉賓包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐，時代力量議員黃捷、林穎孟，曾協助的陳情案老農民金水伯、頭家國小家長會饒會長、軍人家屬李爸爸，還有尚未曝光的「神秘嘉賓」將到場助講相挺，並將安排「人生重要物品」拍賣，還有小小鼓王呂岳駿、微笑唸歌團等演出規劃。

洪慈庸說，自己雖以無黨籍身分競選連任，但這4年來的努力成果，鄉親有目共睹，餐券售罄相當感謝各界支持肯定，將持續尋求各方支持。她強調，今年的募款餐會是一場跨越黨派的結合，2020大選更是捍衛台灣民主自由的重要時刻，希望匯集所有堅持「守護台灣」的夥伴站出來，也呼籲青年返鄉投票，為我們的下一代選擇台灣的未來。

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