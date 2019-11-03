力挺洪慈庸！「前線」林昶佐、陳柏惟合體 吳怡農任嘉賓

「前線」成員林昶佐（右二）丶陳柏惟（左三）今晚與洪慈庸（右四）合體，力挺洪慈庸連任。今晚交通部長林佳龍（左四）、立法院副院長蔡其昌（右三）、民進黨台北市立委參選人吳怡農（右一）、時代力量高雄市議員黃捷（左二）、台北市議員林穎孟（左一）。（記者歐素美翻攝）

2019-11-03 23:14:39

〔記者歐素美／台中報導］台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委參選人洪慈庸今天在大雅舉行募款餐會，「前線」聯盟成員立委林昶佐、立委參選人陳柏惟也同台，與成員洪慈庸合體，一同呼籲年輕人關心政治、抗中保台、一同改變社會。

陳柏惟表示，成為「前線」的條件，是要有「智慧、勇氣與愛台灣的心」。陳柏惟說，國民黨、習近平都愛台灣，但是他們愛的是「中國的台灣」，而台灣人愛的是「台灣人的台灣」，因此更要紮根台灣，拒絕亂開支票的政客。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟認為，雖然作為民主前線，所遭受到的威脅不到民主前輩的千分之一，但是前線跳出來，就是希望號召台灣人站出來，支持台灣人繼續經營國會，把懷有中國心的政客趕出去，相信未來回顧這段捍衛民主的歷史，會感到驕傲！

立委林昶佐表示，他與洪慈庸是好朋友也是好戰友，四年前一起開記者會宣布參選，之後一起進入立法院打拼。在離開時代力量後，組成「前線聯盟」，繼續推動理想與夢想。林昶佐表示，「前線聯盟」不只他、洪慈庸、陳柏惟3人，還包括眾多關心地方的年輕人，懇請年輕人一起站上前線，守護台灣。

吳怡農則以神秘嘉賓身分現身，他表示，相當敬佩洪慈庸在國家關鍵時刻站出來，也肯定洪慈庸三年多來為台中爭取到后里醫院提升、台中機場升級、台中捷運橘線的規劃，在立院持續關心民生、育兒、教育、軍中權益；他與洪慈庸理念相同，因此不分黨派為慈庸打氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法