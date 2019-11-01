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洪慈庸募款餐會百桌完售 黃捷、林穎孟將站台相挺

立委洪慈庸將於11月3日舉辦募款餐會，上百桌已售罄。（洪慈庸服務處提供）

立委洪慈庸將於11月3日舉辦募款餐會，上百桌已售罄。（洪慈庸服務處提供）

2019-11-01 12:44:51

〔記者歐素美／台中報導〕無黨籍立委洪慈庸11月3日將在大雅區大和園舉辦連任募款餐會，席開百桌，餐券已售罄。洪慈庸今天並公佈第四波卡司嘉賓，邀請時代力量美女議員黃捷、林穎孟站台，她表示，黃捷、穎孟分別是高雄、台北市議員，一南一北來到台中站台相挺，相當期待當天有不一樣的火花，當天也有尚未曝光的「神秘嘉賓」將到場站台。

洪慈庸表示，自己雖已退出時代力量，但與黃捷、穎孟理念相近，且3人都是女性從政，同樣曾面臨到類似的困難與問題，特別邀請一南一北新科議員來到台中，也希望藉此次機會，匯集台灣女性溫柔、堅毅的力量，創造更多可能。

洪慈庸指出，近年女性政治人物比例增加，儘管女性的實力不會因為「性別」被掩蓋，但台灣社會對於女性總有既定期待，社會大眾對女性從政有諸多「刻板印象」，這些觀念都需要時間和加倍的努力來改變。

洪慈庸說，11月3日連任募款餐會餐券已售罄，將席開百桌，感謝各界鄉親支持相挺。當天卡司嘉賓包括「前線」夥伴陳柏維、林昶佐，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌，曾經協助的陳情案老農民金水伯、頭家國小家長會饒會長、軍人家屬李爸爸，時代力量議員黃捷、林穎孟，還有尚未曝光的「神秘嘉賓」將到場站台相挺，希望跨越黨派、串連所有堅持「守護台灣」未來夥伴，2020一起為台灣贏！

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