神岡後援會成立鄉親力挺 洪慈庸催票「抗中保台」

周永鴻成立神岡後援會，千人挺洪慈庸、蔡英文連任護台灣。（記者張軒哲攝）

2019-10-26 23:26:51

〔記者張軒哲／台中報導〕市議員周永鴻挺總統蔡英文、立委洪慈庸連任後援會成立大會今晚在神岡區萬興宮舉行，破千位鄉親共同參與支持，場面熱鬧。洪慈庸表示，神岡的改變看得見，呼籲大家共同「抗中保台」，一起守護台灣。蔡英文競選總部主委林佳龍部長夫人廖婉如也大力肯定洪慈庸為在地爭取的建設大家能夠看見，盼未來以她的認真、有理想，會為神岡鄉親爭取更好的未來。

後援會成立大會包括立委洪慈庸、蔡英文競選總部主委林佳龍部長夫人廖婉如、執行總幹事何明杰、周永鴻市議員、後援會神岡分會長劉八郎等代表均到場參與，現場超過千位熱情鄉親到場力挺，揮旗支持。

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洪慈庸表示，自己在中央立院身為中生代，家中有長輩也有孩子，可以理解這個世代的辛苦，要讓政府將長輩和孩子照顧好，年輕人才能沒有煩惱專心拚經濟；她提到，政府的長照2.0明年預算編列400億，比過去成長了8倍，還有親子福利包括過去前市長林佳龍推動的托育一條龍，中央也全力接手支持育兒津貼，減輕年輕人育兒的負擔。

洪慈庸指出，神岡社口國小的學生數成長許多，目前也爭取了8000萬元經費新建校舍，過去在林佳龍市長任內爭取神圳國中活動中心，曾經開出的支票一張一張向大家兌現，地方的發展她會繼續努力；無論是4年前後，她都不會因為艱困而退縮，一步一腳印讓台灣人看見年輕人的決心！

洪慈庸也懇託鄉親力挺蔡英文總統，中國的入侵從香港的抗爭中歷歷在目，呼籲大家共同「抗中保台」，不要讓自己的孩子未來還要走上街頭，明年一定要出門投票。

交通部長林佳龍夫人廖婉如也到場力挺表示，洪慈庸未來可能的競爭對手，或許是過去連任多屆立委的人選，但是洪慈庸在地的建設大家能夠看到，讓她繼續在立法院為鄉親爭取預算、打拚努力，相信她的認真、有理想，會為神岡鄉親爭取更好的未來。

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