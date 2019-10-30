看不下去！焦糖哥哥跳出來為洪慈庸抱不平

焦糖哥哥陳嘉行在臉書為洪慈庸抱不平，呼籲民眾支持洪慈庸連任。（擷取自臉書）

2019-10-30 20:08:02

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸上任後，常有民眾不看其爭取的法案或建設，只會諷刺其靠著消費弟弟才當選，甚至叫她回去結婚生小孩，不理性的言論連「焦糖哥哥」陳嘉行也看不下去，今天在臉書po文，痛批那些酸洪慈庸的民眾，「那中國國民黨不就到現在還在消費1949亡於南京的中華民國」。

不理性民眾不看政蹟 諷刺洪消費弟弟當選

焦糖哥哥陳嘉行今天在臉書回憶20萬人聚集凱道送仲丘帶給他的感動，他表示，洪慈庸選上立委，針對國軍提出了相關改革，且不僅於此，只要看洪慈庸臉書就知其三年來推行許多法案及勤跑選民服務。

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但是，就是有一群不思考的人整天看紅色媒體，酸她只會「集點數」和「談戀愛」，也不想想自己支持中國國民黨的立委是什麼德性和嘴臉－反同反性平、反中華民國及傾中舔共、「狼來了」開放非洲豬瘟進台、讓中國人來台灣使用免費健保、還讓武統派來台灣演講、反風電綠能⋯⋯罄竹難書。

陳嘉行痛批國民黨還在消費亡於南京的中華民國

陳嘉行痛批這些人只會「跳針秀下限」，在那酸說她消費自己的家人，那中國國民黨不就到現在還在消費1949亡於南京的中華民國，還強調「不信喔⋯⋯你們去百度一下啊」！

陳嘉行指出，洪慈庸與陳柏惟都是大台中的艱困選區，他不懂派系，但他曉得兩蔣時要全面控管台灣，所以籠絡地方勢力，這種結構在學術上叫「恩庇侍從制」，白話文叫「我吃肉你喝湯」。這種幾十年打造出共利的互益結構，不可能只靠當了三年立委的洪慈庸能輕易打破，但是如果每一位她選區的選民想要一個清新沒有地方角頭勢力及黑道文化的城市，那就是集中選票讓洪慈庸連任。

陳嘉行說，洪慈庸連任才能繼續為人權發聲及立法，她自己有小孩她當然關心台灣的未來，因為她的每一個決策不只影響我們，更決定她小孩的人生。並呼籲同志朋友及支持同志的人，發揮自己的影響力去拉票，成為洪慈庸連任的最強後盾。

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