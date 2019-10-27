為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

洪慈庸募款餐會 林佳龍、蔡其昌將站台賣「人生重要物品」

立委洪慈庸將於11月3號舉辦募款餐會。（擷取自洪慈庸臉書）

立委洪慈庸將於11月3號舉辦募款餐會。（擷取自洪慈庸臉書）

2019-10-27 23:28:10

〔記者歐素美／台中報導］立委洪慈庸將於11月3日在大雅區大和園舉辦「洪慈庸競選連任募款餐會」，她今天公布第二波卡司嘉賓，交通部長林佳龍與立法院副院長蔡其昌，將站台賣「人生重要物品」。

洪慈庸表示，要讓台中更好、讓台灣更好，是一個世代接著一個世代的使命；守住這個名為台灣的生活方式，更是現在要團結一致的目標，呼籲本土能量凝聚，捍衛台灣自由民主。

「台灣贏，先從中台灣贏！」洪慈庸指出，佳龍部長、蔡其昌副院長都是她在台中的兩位前輩，林佳龍部長也是前台中市市長，雖現在到交通部，但對台中的關心照顧和建設規劃樣樣都沒有少，邀約他回到台中站台相挺意義不同，也盼進一步團結地方支持者。而立法院同事蔡其昌副院長與自己時常共同推動政務，今年同樣忙碌堅守自己的第一選區，特別抽空跨區站台，就是為了一起捍衛中台灣。

洪慈庸表示，投入公共事務從不容易，需要不同崗位分工合作；投入競選更是艱難，需要集結各方力量。她也提到，將持續努力凝聚台灣的本土能量，盼能在中台灣匯集起來，成為守護台灣的堅強力量。

洪慈庸說，11月3日「洪慈庸競選連任募款餐會」倒數一週，包括公民票券5000元、青年票券2020元，生日是在1982年12月20日之後（比洪慈庸年輕）就可購買青年票入場，售完為止。先前已公布卡司嘉賓「前線」夥伴陳柏維、林昶佐，第二波則邀請到林佳龍、蔡其昌站台賣「人生重要物品」，歡迎所有台灣的夥伴們齊聚一堂，2020一起讓台灣贏！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
神岡後援會成立鄉親力挺 洪慈庸催票「抗中保台」

神岡後援會成立鄉親力挺 洪慈庸催票「抗中保台」
小英一週到台中3次 人氣助搶立委席次

小英一週到台中3次 人氣助搶立委席次
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
再次同框！ 洪慈庸、蔡英文聯合競選看板上架

再次同框！ 洪慈庸、蔡英文聯合競選看板上架
熱情婆媽關心「太瘦」 洪慈庸身高體重曝光！

熱情婆媽關心「太瘦」 洪慈庸身高體重曝光！
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播