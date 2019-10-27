洪慈庸募款餐會 林佳龍、蔡其昌將站台賣「人生重要物品」

立委洪慈庸將於11月3號舉辦募款餐會。（擷取自洪慈庸臉書）

2019-10-27 23:28:10

〔記者歐素美／台中報導］立委洪慈庸將於11月3日在大雅區大和園舉辦「洪慈庸競選連任募款餐會」，她今天公布第二波卡司嘉賓，交通部長林佳龍與立法院副院長蔡其昌，將站台賣「人生重要物品」。

洪慈庸表示，要讓台中更好、讓台灣更好，是一個世代接著一個世代的使命；守住這個名為台灣的生活方式，更是現在要團結一致的目標，呼籲本土能量凝聚，捍衛台灣自由民主。

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「台灣贏，先從中台灣贏！」洪慈庸指出，佳龍部長、蔡其昌副院長都是她在台中的兩位前輩，林佳龍部長也是前台中市市長，雖現在到交通部，但對台中的關心照顧和建設規劃樣樣都沒有少，邀約他回到台中站台相挺意義不同，也盼進一步團結地方支持者。而立法院同事蔡其昌副院長與自己時常共同推動政務，今年同樣忙碌堅守自己的第一選區，特別抽空跨區站台，就是為了一起捍衛中台灣。

洪慈庸表示，投入公共事務從不容易，需要不同崗位分工合作；投入競選更是艱難，需要集結各方力量。她也提到，將持續努力凝聚台灣的本土能量，盼能在中台灣匯集起來，成為守護台灣的堅強力量。

洪慈庸說，11月3日「洪慈庸競選連任募款餐會」倒數一週，包括公民票券5000元、青年票券2020元，生日是在1982年12月20日之後（比洪慈庸年輕）就可購買青年票入場，售完為止。先前已公布卡司嘉賓「前線」夥伴陳柏維、林昶佐，第二波則邀請到林佳龍、蔡其昌站台賣「人生重要物品」，歡迎所有台灣的夥伴們齊聚一堂，2020一起讓台灣贏！

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