洪慈庸連任募款餐會爆場 龍昌合體拍賣人生重要物品

交通部長林佳龍及立法院副院長蔡其昌，分別拍賣兄弟球裝及紙風車板凳，為洪慈庸募款。（記者歐素美翻攝）

2019-11-03 23:20:20

〔記者歐素美／台中報導］立委洪慈庸於今天在大雅舉辦募款餐會，席開105桌，交通部長林佳龍及立法院副院長蔡其昌分別拿出人生重要物品拍賣，分別為洪慈庸募得25萬及55萬元。

林佳龍現場拍賣「人生重要物品」，繡著林佳龍的中信兄弟球衣，是他在台中市長任內，促成讓台中洲際棒球場第一次成為中信兄弟隊的主場，作為打造棒球城市的努力成果，也因此台中有了城市棒球隊，主持人鄭弘儀也笑稱「全宇宙」只有一件的球衣，最後也以25萬高價賣出。

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蔡其昌也呼籲，讓洪慈庸繼續連任立委，讓過去的立委楊瓊瓔能夠繼續留在市府擔任副市長，對台中人而言是一舉兩得的好事。

蔡其昌並拍賣別具意義的紙風車板凳，前一陣子紙風車受到抹黑及政治干預，他也和洪慈庸一起為紙風車奔走努力，盼大家一起也為紙風車加油，最後有吳念真、李永豐等人簽名的紙風車板凳也以55萬高價售出。

交通部長林佳龍及立法院副院長蔡其昌，分別拍賣兄弟球裝及紙風車板凳，為洪慈庸募款。（記者歐素美翻攝）

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