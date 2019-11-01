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募款餐會百桌達標 洪慈庸：支持年輕人從政

立委洪慈庸表示，希望帶動更多年輕人從政，打贏這場選戰。（記者歐素美攝）

立委洪慈庸表示，希望帶動更多年輕人從政，打贏這場選戰。（記者歐素美攝）

2019-11-01 17:11:56

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸將於週日（3日）舉辦募款餐會，席開百桌均銷售完畢，洪慈庸坦言，原本擔心募款成效不佳，所幸在鄉親支持下已達標，她也強調，年輕人從政不容易，拜託大家繼續支持。

對於募款餐會百桌順利達標一事，洪慈庸今日陪同交通部長林佳龍到麗寶樂園視察秋冬旅遊補助執行成效時指出，由於聽聞最近民間募款的情形都不太好，起初非常擔心募款不易，很高興經過這一段時間的努力，一百桌都已銷售完畢。

洪慈庸表示，年輕人從政真的很不容易，感謝很多鄉親的支持，讓募款餐會可以銷售完畢，接下來還是要拜託大家繼續支持年輕人從政，「全台不是只有我一個年輕人從政、站出來為國家在努力，而是有很多年輕人」，她強調，希望帶動所有年輕人這次的選情，讓更多年輕人更有機會在這次選舉能夠勝出。

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