蔡、賴初選後首同框 陳芳明：證明民進黨禁得起民主考驗

總統蔡英文（右2）與前行政院長賴清德（右3）在初選過後，首度「同框合體」為南市立委助選站台。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-02 16:58:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德今（2）日在初選後首度「同框登台」，出席台南市立委參選人林俊憲競選總部成立大會，蔡、賴攜手高呼「涷蒜」、「2020台灣要贏」，展現大團結氣勢，外界也推敲「蔡賴配」指日可待。對此，作家、政大教授陳芳明表示，此舉足以證明民進黨禁得起民主考驗。

「選戰正式開始。」陳芳明在臉書表示，這是選戰開打以來的最大亮點，也是盛傳已久的一個關鍵點，經過黨內初選之後，外界似乎謠傳蔡賴是否分裂了？「這張照片足以證明民進黨禁得起民主考驗，黨內競爭之後，就是團結的起點。」

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陳芳明認為，蔡賴配是否形成，猶待觀察。但是，民進黨的力量匯集起來，就可以掌握勝券。「從台南出發，選戰正式開打」。

對於「蔡賴配」問題，蔡英文今受訪表示，對外對內部都是如此，「並肩作戰的感覺很好，就是我們要集結最大團結力量。媒體也詢問賴清德如何看「蔡賴配」議題？賴清德說：「這要問蔡總統」，蔡英文也幽默接話說：「你這樣子不錯哦！」

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