為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡、賴初選後首同框 陳芳明：證明民進黨禁得起民主考驗

總統蔡英文（右2）與前行政院長賴清德（右3）在初選過後，首度「同框合體」為南市立委助選站台。（記者洪瑞琴攝）

總統蔡英文（右2）與前行政院長賴清德（右3）在初選過後，首度「同框合體」為南市立委助選站台。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-02 16:58:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德今（2）日在初選後首度「同框登台」，出席台南市立委參選人林俊憲競選總部成立大會，蔡、賴攜手高呼「涷蒜」、「2020台灣要贏」，展現大團結氣勢，外界也推敲「蔡賴配」指日可待。對此，作家、政大教授陳芳明表示，此舉足以證明民進黨禁得起民主考驗。

「選戰正式開始。」陳芳明在臉書表示，這是選戰開打以來的最大亮點，也是盛傳已久的一個關鍵點，經過黨內初選之後，外界似乎謠傳蔡賴是否分裂了？「這張照片足以證明民進黨禁得起民主考驗，黨內競爭之後，就是團結的起點。」

陳芳明認為，蔡賴配是否形成，猶待觀察。但是，民進黨的力量匯集起來，就可以掌握勝券。「從台南出發，選戰正式開打」。

對於「蔡賴配」問題，蔡英文今受訪表示，對外對內部都是如此，「並肩作戰的感覺很好，就是我們要集結最大團結力量。媒體也詢問賴清德如何看「蔡賴配」議題？賴清德說：「這要問蔡總統」，蔡英文也幽默接話說：「你這樣子不錯哦！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「蔡賴配」成形？蔡英文、賴清德首度同框回應
2019-11-02 12:10

「蔡賴配」成形？蔡英文、賴清德首度同框回應
賴清德輔選掃街 支持者高喊「蔡賴配」
2019-11-02 05:30

賴清德輔選掃街 支持者高喊「蔡賴配」
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
打造全國最友善總部 小英台南競總要邀牠來台南
2019-11-01 17:27

打造全國最友善總部 小英台南競總要邀牠來台南
陳東豪爆料韓國瑜遭喊告 王瑞德獻策這招反將一軍！
2019-11-02 00:11

陳東豪爆料韓國瑜遭喊告 王瑞德獻策這招反將一軍！
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播