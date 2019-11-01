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陳東豪爆料韓國瑜遭喊告 王瑞德獻策這招反將一軍！
2019-11-02 00:11:58
〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳東豪爆料國民黨總統參選人韓國瑜，擔任北農總經理時常常喝到中午才上班，還曾喝醉「瓶子打破要刺人」；韓受訪嚴正否認，並表示已委請律師準備提告。對此，有「告韓粉專家」封號的資深媒體人王瑞德獻策陳東豪，只要確定有證人作證，到時候告贏了一定要反告一條「誣告罪」。
針對陳東豪爆料，韓國瑜31日受訪自稱，現在對韓國瑜的抹黑，已經到了一黑二黃三花四白的程度，不停地抹黑抹黃抹白抹花；韓國瑜進一步說明，陳東豪跟他也認識，「為什麼不來跟我查證」？指出自己已委請律師準備提告。
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對此，王瑞德1日在《新台灣加油》節目中表示，針對陳東豪的爆料韓國瑜揚言要控告，他說大家不要忘了，韓國瑜之前告了黃光芹、鄭佩芬、安幼琪、張雅琴以及吳子嘉等人，「難道他們是訟棍？難道他們是浪費司法資源嗎？但他提告是身為國民所享受到的司法權利」。
王瑞德接著說，「我跟陳東豪講，你講的東西只要找得到證人，找得到證人作證的話，到時候你案子贏了，再告一條誣告，如果真金就不怕火煉，那該怎麼做就怎麼做」。