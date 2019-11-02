「蔡賴配」成形？蔡英文、賴清德首度同框回應

總統蔡英文（右2）與前行政院長賴清德（右3）在初選過後，首度「同框合體」為南市立委助選站台。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-02 12:10:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020大選戰況激烈，總統蔡英文與前行政院長賴清德今（2）日首度「同框登台」，參加民進黨南市第5選區立委參選人林俊憲競選總部成立大會，蔡、賴兩人攜手同力高呼「涷蒜」「2020台灣要贏」，展現大團結氣勢，此舉也讓外界推敲「蔡賴配」指日可待。

對於「蔡賴配」問題，蔡英文受訪表示，對外對內部都是如此，「並肩作戰的感覺很好，就是我們要集結最大團結力量。同時，我們也希望藉由我們的關係，累積更多社會上支持我們的力量，在這一次的選舉裡面，我們可以把台灣人的意志，能夠作最大展現，也能夠在選舉裡爭取到總統勝選、國會過半的目標。」

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席間媒體詢問賴清德如何看「蔡賴配」議題？賴清德說：「這要問蔡總統」，蔡英文也幽默接話說：「你這樣子不錯哦！」

媒體詢問民進黨何時宣布副手人選？國民黨總統參選人韓國瑜也在5公里外、不遠的距離在台南造勢，蔡英文回應表示，「我們很團結」丶「我們會在最適當的機會提出最佳的組合」，仍未鬆囗誰是副手人選。

蔡英文說，台灣是一個民主國家，人民的意識最重要，台灣没有辦法接受一國兩制。她並當著前行政院長賴清德的面前感謝他訪美助選，爭取僑界力量最大支持。

媒體又問韓國瑜指控民調被民進黨操控？蔡英文說，「我們要是有能力操控媒體的話，去年他就不會當選高雄市長了，不是嗎？」

蔡英文說，韓國瑜不要因為民調不利就酸民調，不要因為媒體監督他就酸媒體，也不要因為民進黨團結就酸民進黨。

蔡英文表示，今天好日子，競選總部成立應該滿多，重點不在距離，重點是在於民進黨是團結的，我們對每一席立委，我們都非常珍惜，也對每一席都會盡全黨最大力量，讓我們所提名的民進黨立委參選人，或是我們的戰友可以當選，有信心打赢選戰。

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