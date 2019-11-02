賴清德輔選掃街 支持者高喊「蔡賴配」

前行政院長賴清德昨日陪同民進黨立委參選人高嘉瑜，前往內湖五分市場掃街拜票。（記者簡榮豐攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德啟動國內輔選列車，昨早陪同台北市內湖南港區立委參選人高嘉瑜掃街拜票，下午轉赴北投區參加爭取連任的民進黨立委吳思瑤新書發表會，並到新北市新店區與民進黨提名的立委參選人張銘祐掃街拜票，沿路都遇到民眾高喊「支持蔡賴配」。

賴：初選時高嘉瑜雨中相挺 銘記在心

賴清德展開連續三天輔選行程，昨集中在台北市、新北市，首站獻給初選期間陪賴掃街拜票的高嘉瑜，賴陪著高到五分市場拜票，沿途熱情民眾搶著拍照，嘴巴卻高喊「支持蔡賴配」，逗得賴清德呵呵笑。

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賴清德表示，他初選最後一哩路時，高嘉瑜聲嘶力竭地在風雨中為他加油，一起掃街拜票的場景，他一直銘記在心，因此首站就來挺高嘉瑜，希望大家挺她。

吳思瑤昨下午一點多在北投文物館舉辦「在地real local北投天母」新書發表會，賴清德現身相挺，兩人互讚政績，賴大讚吳思瑤問政認真、質詢專業，吳感謝賴清德在行政院長任內支持文化藝術政策。

賴清德強調，吳思瑤四年前接受大家栽培，一點也沒漏氣，四年後的今天，呼籲選民一定要讓吳連任。

出席的北投區吉慶里長黃勝宗強調，自己在北投當里長廿七年，感受到吳思瑤是認真立委，期待她高票連任，也期盼賴院長更上一層樓、跟小英總統搭檔。

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