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賴清德：韓從奇特變奇怪 韓國瑜：盼賴已走出傷痛

前行政院長賴清德昨展開輔選行程，被問到曾讚國民黨總統參選人韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，賴回說，還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪的奇。（記者簡榮豐攝）

前行政院長賴清德昨展開輔選行程，被問到曾讚國民黨總統參選人韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，賴回說，還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪的奇。（記者簡榮豐攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡亞樺、楊心慧、翁聿煌、許倬勛／綜合報導〕前行政院長賴清德昨展開輔選行程，被問到曾讚國民黨總統參選人韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」，賴回說，還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪的奇，同一個人「兩場選舉、判若兩人」，讓人覺得非常奇怪。

韓國瑜對此則回應「不以為意」，還調侃賴清德經歷初選、受盡委屈，怎麼會選在此時說些酸言酸語，「希望他已從傷痛走出來」。

賴清德今年三月登記參加二○二○總統選舉黨內初選，曾針對韓國瑜是否參選等作回應，他當時說：「韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，我期待和韓國瑜在二○二○年進行一場君子之爭。」

賴昨早陪高嘉瑜掃街拜票，接受媒體訪問被問到曾說韓國瑜是奇才，賴清德則說：「還是奇才，不過之前的奇是奇特，現在是奇怪，還是奇才。」說完爽朗大笑。

賴清德說，韓國瑜在兩場選舉表現落差太大，多數民眾都有這種感覺，也反映在韓的支持度上。

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