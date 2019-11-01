打造全國最友善總部 小英台南競總要邀牠來台南

小英台南競選總部打造成寵物友善的空間。（記者蔡文居攝）

2019-11-01 17:27:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南小英競選總部今天舉行開箱記者會，該總部打造成號稱全台灣最友善、最有質感的競選總部。小英台南競總發言人蔡麗青表示，這次的主軸是「寵物友善，台南共好」，歡迎市民攜家帶眷，與毛小孩一起來了解台南美好的地方，競選總部也將會邀請總統帶第一家庭的蔡想想來台南與大家見面。

蔡麗青表示，為了讓競選總部更平易近人，他們將這裡打造成寵物友善的空間，並預告接下來在這裡也會舉辦「狗聚」、「貓聚」，並請專業醫生來分享認養流浪動物的相關知識。

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今天記者會現場也播放競選總部主任委員黃偉哲親自介紹總部的影片，並由工作人員楊亭鈺導覽競選總部的台南元素，例如把老屋常見的花磚鑲嵌進桌子上，也把台南六甲最盛開的火鶴花也帶進辦公區，在這裡還可以看見象徵古蹟的台南紅、象徵台南甜味的水果，以及象徵象徵台南先民的西拉雅圖騰壁紙。

同時，為了彰顯台南是六都綠能發電最充沛的城市，競選總部提供手機充電休息的地方，電力來源是屋頂的太陽光電，希望藉此推廣小英總統的綠能政策，綠電不但與市民生活息息相關，也是台南吸引國際投資的重要原因。

蔡麗青強調，小英總統也是一位愛毛小孩的人，競選總部接下來會邀請總統帶第一家庭的蔡想想來台南，向民眾說明動物保護與政府的施政息息相關，你我手中的一票，可能決定流浪動物未來的命運。所以在2020，台灣一定要贏，我們一起守護這個對萬物友善的城市。

台南小英競選總部號稱是全台灣最友善、最有質感的競選總部。（記者蔡文居攝）

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