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美國會通過台北法案 國民黨︰蔡政府勿自嗨宣傳所謂外交成果

美國眾議院外委會30日通過眾院版的「台北法案」，眾議員還呼籲政府承認台灣是個國家。（歐新社）

美國眾議院外委會30日通過眾院版的「台北法案」，眾議員還呼籲政府承認台灣是個國家。（歐新社）

2019-10-31 16:44:18

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國參議院29日一致同意通過台北法案（TAIPEI Act），眾議院外委會也在昨日無異議通過，國民黨今日對美方的支持表達誠摯謝意，但該黨也強調，中華民國要維持並推展國際空間，不能完全依賴外力，最終仍須靠自己，期盼執政者拿出具體作法，改善中華民國日益艱困的國際處境，不要以自嗨式的宣傳所謂外交成果，誤導國人。

國民黨指出，中華民國邦交國這幾年一再喪失，參與各類國際組織又頻頻碰壁，此時美國參眾院的外交委員會陸續通過「台北法案」，令台灣各界都感到美方的善意與溫暖，該黨深表樂見並感激美方對台的支持。

對於法案中提及美方應協助台灣鞏固邦交，國民黨表示，美方的協助固然重要，美方售台防衛性武器強化我方防衛能力，但最終保衛台灣的仍是我們自己，企盼民進黨政府應面對台灣國際空間大幅萎縮的事實，拿出辦法解決，而不是一再以自嗨式的宣傳所謂外交成果來誤導國人。

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