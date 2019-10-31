美參院通過台北法案 挺台強化對外關係

美國參議院院會於美東時間29日表決通過，由參院外委會亞太小組主席賈德納領銜提出的台北法案。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國聯邦參議院二十九日一致同意通過「台北法案」，以國會意見要求行政部門採取積極行動，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係；法案以建議美國應適當支持台灣參與國際組織，也支持美台應開啟自由貿易談判。

支持台灣參與國際、台美進行自貿談判

美國參議院院會於美東時間二十九日以一致同意方式，表決通過由參院外委會亞太小組主席賈德納領銜提出的「二○一九年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案）。

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「台北法案」規範透過國會意見，要求美國行政部門應採取積極作為，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；依據相關國家與台灣的關係，研議相應調整美國與該國的關係；指示美國行政部門官員以發言、投票及發揮影響力等方式支持台灣的國際參與；法案並支持台美進行雙邊貿易談判及達成互惠互利的自由貿易協定。

眾院外委會通過 籲美承認台灣是國家

美國聯邦眾議院外交委員會，三十日也以口頭表決方式無異議通過眾院版「台北法案」，眾院「國會台灣連線」主席夏波在委員會上表示，台灣是美國重要盟友，應成為其他國家的模範。夏波說，台灣符合主權國家的所有要件，台灣就是個獨立國家，他呼籲美國政府應直接正式承認台灣，並說：「美國政策老早就該跟上這些事實了。」共和黨首席議員游賀也呼應表示，「美國是時候承認台灣是個國家了」。

法案在參眾兩院各自通過，再協調出一致版本後，才會送交總統簽署並生效完成立法。

美國在台協會（ＡＩＴ）前主席、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲昨受訪表示，這個法案在參議院通過、且很快在眾議院審議，傳達了國會部門對台灣國際地位的大力支持與政治決心，「支持台灣捍衛現有的並繼續擴大」，法案內容也已反映在行政部門的政策中。

卜睿哲坦言，大家都知道，局勢不只在美國和台灣的控制之下，這牽涉到「另一個參與者」，美台會繼續努力維持台灣的國際地位。

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