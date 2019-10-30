美眾院外委會通過「台北法案」 議員籲承認台灣是國家

美國眾議院外委會30日通過眾院版的「台北法案」，眾議員還呼籲政府承認台灣是個國家。（歐新社）

2019-10-31 00:25:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院29日以「一致同意」方式表決通過「台北法案」後，眾議院外委會30日也通過眾院版的「台北法案」，美國眾議員還呼籲政府承認台灣是個國家。

美國共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）本月18日發布新聞稿表示，他與其他4位跨黨派眾議員已提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱「台北法案」（TAIPEI Act），呼籲行政部門協助鞏固台灣邦交

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眾院版「台北法案」與參院外交委員會通過版本大致相同，均以「國會意見」主張美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

綜合媒體報導，眾院外委會已在30日通過「台北法案」。匡希恒表示，感謝其他議員支持「台北法案」，希望這傳達給台灣朋友一個非常明確的訊息，美國感謝台灣幾十年來的友誼。

眾院「國會台灣連線」主席夏波（Steve Chabot）表示，「台北法案」提出一個關鍵問題：美國為何不承認台灣？台灣人民並不想成為中國的一部分。他說，面對中方施壓，美國應協助台灣維護主權，展現美方對自由開放印太的承諾。

夏波也表示，台灣符合主權國家的所有要件，包含經濟、外交、軍事及政府治理方面，這些事實讓任何人都知道，台灣就是個獨立國家。他呼籲美國應直接正式承認台灣，並說：「美國政策老早就該跟上這些事實了」。

共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）也呼應夏波的呼籲，表示「美國是時候承認台灣是個國家了」。

美國眾議院「國會台灣連線」主席夏波（Steve Chabot）表示，「台北法案」提出一個關鍵問題：美國為何不承認台灣？台灣人民並不想成為中國的一部分。資料照。（法新社）

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