美參議院通過台北法案 卜睿哲：反映國會對台灣的大力支持

美國在台協會（AIT）前主席、美國布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲今天獲外交部頒贈「特種外交獎章」。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 18:43:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議院院29日通過「台北法案」（TAIPEI Act）。美國在台協會（AIT）前主席、美國布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲今天對此表示，從參院通過到眾院將審議，反映國會山莊對台灣的大力支持，雖然局勢不只在美國與台灣的控制之下，「還有另一個參與者」，但美台會持續努力維持台灣的國際地位。

外交部今天頒贈「特種外交獎章」給卜睿哲，表彰其長年對台美關係的貢獻。卜睿哲在會後受訪中談及對「台北法案」最新進度的看法。

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卜睿哲說，他認為這個法案在參議院通過、且很快會在眾議院審議，這傳達了國會部門對台灣國際地位的大力支持，「支持台灣捍衛現有的並繼續擴大」，法案內容也已反映在行政部門的政策中。

卜睿哲坦言，「大家都知道，局勢不只在美國和台灣的控制之下，這牽涉到『另一個參與者』」，但他同時強調，美台會繼續共同努力維持台灣的國際地位。

至於「台北法案」從提案版本到參院版的強度落差，卜睿哲說，雖然他不清楚幕後過程，但國會議員擅長減少分歧，並在政治決心下達成共識，「我認為，這個案子是有政治共識的，國會山莊對台灣的支持如此強大」。

卜睿哲也補充，根據美國憲法，外交是總統職權， 國會不能規定總統該如何做，但國會可以提出建議和觀點，這對總統也很重要。因此他指出，國會重申支持台灣國際地位的立場，相當鼓舞人心，且現在的美國政府，不但理解台灣國際地位及美台關係的重要性，也比從前的行政部門都更加活躍。

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