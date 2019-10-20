助台固邦交 美眾議員提眾院版台北法案

2019-10-20

〔記者呂伊萱／綜合報導〕繼美國參議院外委會九月通過「台北法案」，多位眾議員也於華府時間十八日提出眾院版法案，呼籲行政部門協助鞏固台灣邦交。提案人眾議員匡希恆表示，美台關係很重要，美方須竭盡所能讓台灣民主與經濟強健。

跨黨派5議員聯名提案 「美須竭盡所能強健台灣民主、經濟」

美國共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）十八日發布新聞稿表示，他與其他四位跨黨派眾議員已提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。

傷害台灣國家 應降低外交接觸

眾院版「台北法案」與參院外交委員會通過版本大致相同，均以「國會意見」主張美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

經濟互惠 籲美台展開FTA協商

兩院法案並呼籲美國行政部門，以「經濟互惠、保護美國勞工、有利美國出口商」的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。法案同時也要求美國行政部門支持台灣的國際參與。

四位提案議員包括眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾、眾院「國會台灣連線」共和黨主席狄亞士巴拉特、民主黨主席席瑞斯，以及民主黨眾議員龔薩雷茲。

匡希恆十八日特別在推特發布影片，說明他曾在台灣擔任傳教士，有機會了解區域歷史及文化，現仍致力於為台灣及台灣人民發聲，「美國與台灣關係是重要的結盟，我們必須竭盡所能讓台灣的民主與自由市場經濟強健」。

外交部發言人歐江安對此表達誠摯感謝，指中國連續策動索羅門群島和吉里巴斯與我國斷交，意圖打壓並限縮台灣的國際空間，逼迫我國接受「一國兩制」，已引起民眾強烈反感，也激起國際間對我國更強有力且公開的支持。

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