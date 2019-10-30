美參議院通過「台北法案」 中國國台辦氣噗噗

美國聯邦參議院今天一致同意通過「台北法案 」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子。（中央社資料照）

2019-10-30 12:17:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國聯邦參議院29日一致同意通過「台北法案 」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子。

馬曉光稱，「我們堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政，這一立場是嚴肅的，一貫的。台當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。美國打『台灣牌』，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害的是兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。」

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美國聯邦參議院外交委員會9月25日通過「台北法案」時，外交部和總統府表示感謝。蔡總統當時受訪表示，中國以斷我國外交為手段，對我國施壓，是長久以來的作法，將請外交部加強作業，全力鞏固邦交。

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