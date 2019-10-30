國台辦怒批美通過「台北法案」蔡英文回嗆：想法狹隘不太好

蔡英文總統。（記者陳志曲攝）

2019-10-30 17:17:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國參議院今日通過「台北法案」，表達對台灣參與國際社會的支持，卻引來中國國台辦強力砲轟民進黨政府。總統蔡英文今日出席「台北市室內設計裝修商業同業公會50週年會慶」受訪回批，「中國這種想法非常狹隘，以中國為中心的想法，不太好！」

蔡總統提及，非常感謝美國各界對我們的支持，尤其是參議院這一次通過的法案，用行動來支持台灣國際參與，會持續有自信走向國際，也會與美國及其他理念相同國家一起努力，讓區域可以和平穩定。

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蔡總統表示，在過去這段時間，事實上與美方互動是滿有建設性的，有主要在各層面議題都展開對話，有時候是共同搭建平台，比如說全球訓練架構，不只和美國有對話，也邀請其他區域國家來參加，像這一類都是實質與美國的合作，可促進區域安全穩定和國家治理。

對於有學者分析提醒，中共設立統一時間表，時間就落在2049年。蔡總統強調，以台灣所處情境，在近來中國文攻武嚇、步步進逼情況下，「我們一刻都不能懈怠，應該把自己安全防衛做到最好情況！」

蔡總統提及，所以這也是執政這幾年來，一直持續強化國防，無論從國防自主和軍購，到軍事人員訓練及強化能量等，這都是執政非常重要的工作之一，國防和國家安全是每一個時刻，都要去努力的事情。

針對美國通過「台北法案」，中國國台辦今日猛批民進黨政府，蔡總統也回應說，中國這個是滿狹隘的觀點，台灣本來就是要走向國際，和世界上所有人做朋友，「中國這種想法非常狹隘，以中國為中心的想法，不太好！」

對於國台辦狠批「中共代理人法案」，蔡總統也說，這法案主要是因應中國對台灣各層面滲透越來越嚴重，法律上必須有一定機制來處理，至於用什麼樣機制是最好的，能夠精準來防止滲透，現在立法院有好幾個法案，立院民進黨團會與其他立委一起討論，提出一個最適當的版本。

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