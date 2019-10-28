林俊憲、洪秀柱11/2同時成立競總 邀綠、藍大咖站台

林俊憲競選總部將於11月2日上午9點成立，邀總統蔡英文站台力挺、相互拉抬聲勢。（記者王俊忠翻攝）

2019-10-29 00:32:09

〔記者王俊忠／台南報導〕本週末，台南市立委選戰活動「強強滾」！角逐南市第5選區的民進黨立委林俊憲於11月2日上午成立競選總部，總統蔡英文將現身站台，林俊憲還在邀請前行政院長賴清德出席；參選第6選區立委的洪秀柱也將於11月2日上午成立競選總部，洪也在敲韓國瑜、朱立倫等黨內大老出席相挺的時間。

國民黨南市第5選區立委參選人蔡淑惠也將於11月1日晚間與2日下午分別在選區裡舉行區里問政說明會及親子活動。安定力量聯盟推出參選南市第5、第6選區立委的李伯利、李晉豪兩人將於11月3日下午5點半在安平區玄饌餐廳舉行聯合競總成立及大型募款餐會，近日已召集逾百桌，活動造勢場面不讓大黨專美於前。

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林俊憲此次把競選總部放在中西區永華路1段，工作人員已在先前進駐，他將於11月2日上午9點舉行總統蔡英文與他的聯合競選總部成立大會，當天已敲定小英總統會出席聯手造勢。林俊憲說，他也有邀請前行政院長賴清德出席，這兩天在等賴方面回覆、確認行程。如賴清德能夠出席，有可能促成「蔡、賴同框」合體輔選的難得畫面。

競總挑在東區中華東路2段的洪秀柱，也選擇在11月2日上午9點成立與韓國瑜的聯合競選總部，洪秀柱陣營表示，包括韓國瑜、馬英九、吳敦義、朱立倫、郭台銘、王金平等藍營大老都有邀請出席，目前已知朱立倫、吳敦義會南下參加，韓出席可能性也高，馬聽說出國，其他大老還在等回覆消息。

蔡淑惠將於11月1日晚間7點在中西區郡王里活動中心（建業街20號）舉行區里問政說明會，訴求幸福不等待、改變趁現在；11月2日下午4點至5點，蔡也在南區鹽埕圖書館對面舉行「大手牽小手、歡樂齊步走」活動，有親子律動與親子遊戲，歡迎民眾、親子相偕參加。

面對洪秀柱挑戰的第6選區民進黨王定宇未來依序有4場競總成立活動，首場是11月9日上午10點仁德競選總部（仁德區中正路二段-三山宮）；同日下午3點半關廟龍崎競選總部（關廟區仁愛路51號）、11月16日上午10點歸仁競選總部（歸仁區中山路三段129號）、11月23日下午3點半東區競選總部。

洪秀柱競選總部將於11月2日上午9點舉行成立茶會。（記者王俊忠翻攝）

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