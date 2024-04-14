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嘉義地震為0403花蓮強震應力影響 預報未來2週仍有規模3到4餘震

嘉義布袋地區近日持續發生地震，中央氣象署地震測報中心指出，與0403花蓮地震所造成的應力影響有關，未來2週內不排除仍有芮氏規模3到4的餘震發生。（圖由氣象署提供）

嘉義布袋地區近日持續發生地震，中央氣象署地震測報中心指出，與0403花蓮地震所造成的應力影響有關，未來2週內不排除仍有芮氏規模3到4的餘震發生。（圖由氣象署提供）

2024/04/14 11:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕嘉義地區近2天持續受到地震搖晃，中央氣象署地震測報中心今（14日）表示，主要是受到0403花蓮強震造成的應力調整，影響台灣西部地區地層的破碎帶或盲斷層，能量釋放所致，以嘉義布袋中心半徑10公里從4月起，已統計21起有感地震，提醒未來1到2週仍可能有芮氏規模3到4的地震。

地震中心科長李伊婷表示，嘉義布袋在13日凌晨2點44分發生規模4.9地震，以其震央半徑10公里來統計，1日起至今已發生21起有感地震，推測主要原因是0403花蓮地震（規模7.2）造成的應力調整，影響到西部地區，導致破碎帶或盲斷層有能量釋放，目前這波地震大多以規模3到4為主。

李伊婷說，透過經濟部中央地質調查所的斷層資料來看，嘉義布袋該區沒有明顯的斷層帶，因此這波地震可能是盲斷層或未知的破碎地區造成，但該區離梅山斷層有段距離，目前仍研判跟其無關。

至於應力，李伊婷解釋，因0403花蓮地震是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓，地震規模較大，導致台灣西半部地區也受到應力調整，在破碎帶、盲斷層等進行應力釋放，而應力不只是在這區域發生，不排除未來1到2週在嘉義地區仍會有規模3到4的地震發生。

地震中心另統計，0403花蓮強震，截至上午10點，有感餘震已累積來到878起，其中規模6到7有2起、規模5到6有27起、規模4到5有254起、規模3到4有595起，顯著有感地震177起，小區域地震來到701起。

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