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首頁　>　政治

籲支持者一起挺住 蔡英文：假訊息會越來越多

2019-10-27 18:06:01
總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今出席「全國綠能產業後援會」與「全國同濟之友後援會」成立大會時再度提及假訊息對選舉的影響，蔡英文說，選舉到了最後階段，假訊息會越來越多，盼大家能一起挺住，即時澄清所有謠言。

總統蔡英文在後援會成立大會上強調，澄清假訊息不只是為了選舉，而是為了保護台灣最重要的民主，民主就是自由意志的選擇，但被假消息帶走的不能算是自由意志；蔡總統並說，近期她的競選網站已經上線，這幾年來的政績都在上面，呼籲大家若聽到假訊息可以去網站上查一查，「替蔡英文宣傳政績」。

「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會」、「2020蔡英文總統綠能產業後援會」今接連成立，總統蔡英文出席授旗，包含內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁都出席致詞，現場並吸引近千人共襄盛舉。

總統蔡英文今下午接連出席「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會」、「2020蔡英文總統綠能產業後援會」成立大會。（記者彭琬馨攝）

總統蔡英文今下午接連出席「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會」、「2020蔡英文總統綠能產業後援會」成立大會。（記者彭琬馨攝）

蔡英文致詞時強調，競選連任官方網站已經上線，其中包括3年多以來的政績，目前共列舉20大類、共125項。她說，宣傳政績、阻絕假消息是目前最重要的工作，自己看過很多選舉，選到後來社會是分裂的，希望這次選舉過後社會可以越來越團結，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都是一家人。蔡英文說，中國在區域不斷擴張，區域中的國家人人自危，台灣首當其衝，如今全世界都在看，台灣人在明年選舉要做出什麼選擇，呼籲台灣人要有堅定意志，向全世界展現保衛自己國家的信念。

蔡英文在「2020蔡英文總統綠能產業後援會」致詞時也特別提到，她以前沒參加過綠能產業的後援會成立大會，2016年開始，因為政府做能源轉型的決心，讓台灣出現綠能產業，她強調，三年多來的努力雖然很辛苦，但很多人在一起克服各種困難，翻修電業法，才讓綠能產業開始發展。

蔡英文表示，三年多來的執政過程面臨很多挑戰與壓力，但為了台灣的轉型必須開始準備，呼籲支持者要力挺與執政團隊有同樣理念的立委，國會過半不是執政口號，而是國家改革轉型的發動機。

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