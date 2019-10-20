小英首次戴安全帽造勢 機車業後援會：象徵守護台灣安全

2019-10-20 17:14

〔記者許國楨／台中報導〕總統蔡英文今天參加全國機車業後援會成立大會時表示，她父親修汽車，跟在座大家一樣都是身兼修車師傅與老闆，最能聽到街頭巷尾心聲，代表最基層的意見，是「民意最前線」，承諾連任後一定會去機車行泡茶、喝咖啡；後援會則送一頂安全帽，讓小英戴上，期許小英總統繼續承擔並守護台灣安全。

蔡英文今天下午三點到台中市競選總部參加全國機車業後援會成立大會，一到場就受到熱烈歡迎，「凍蒜」聲不絕於耳，她致詞時說，機車是台灣人生活的一部分，但必須兼顧環保，她承諾絕對不會消滅油車，會讓燃油機車與電動機車共存，只要符合環保、空汙規範，不管油、電機車都會補助，也呼籲機車行業者參加政府舉辦的課程，讓技術提昇，證書上會有經濟部、勞動部與環保署的認證，讓油、電機車雙贏。

蔡英文接著指出，台灣過去3年的經濟發展穩定向上，即使國際經濟因為中美貿易戰等因素有起有落，但台灣經濟穩定成長，今年上半年的GDP是四小龍第一，因為稅收增加，因此5月有台灣史上最大的減稅，也讓長照經費從過去一年50億達到明年的400億，0到6歲的幼兒照顧從過去的200億明年成長到600億，股市更已經超過萬點，因此經濟成長讓社會福利越來越好、國防建設越來越強。

但她強調，這一切的改革與努力都需要有國會的支持，除了總統要高票當選，國會席次一定要過半才能有強而有力的支持力量，讓政府好好做事，最後她呼籲機車業者，投票是人民集體意志的表達，一定要用選票讓世界知道台灣人民的選擇，就是堅持主權、守護民主自由。

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