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批韓國瑜信口開河 鄭文燦：拿著麥克風就忘了自己

桃園市長鄭文燦（見圖）今天批評韓國瑜，一個人講錯話很正常，但「競選總統的人，拿著麥克風就忘了自己」。（資料照，記者魏瑾筠攝）

桃園市長鄭文燦（見圖）今天批評韓國瑜，一個人講錯話很正常，但「競選總統的人，拿著麥克風就忘了自己」。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2019-10-27 17:32:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕桃園市長鄭文燦今出席「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會」成立大會致詞時表示，國民黨總統參選人韓國瑜最大的問題不是民調落後，而是「不知道自己在講什麼」；鄭文燦說，一個人講錯話很正常，但「競選總統的人，拿著麥克風就忘了自己」，不了解國政治理，他看一看都覺得「現在的總統候選人真好當」。

行政院副院長陳其邁今下午出席「2020蔡英文總統綠能產業後援會」成立大會時也特別以韓國瑜的「免費遊學說」為例，他說，因為自己是資料控，聽到韓國瑜這個說法就回去算了一下，發現若要讓全台大學生、研究生免費遊學美國一年，政府一年需編列四一一三億、四年就要花上一兆多元，結果韓國瑜自己今天最新的說法卻稱那是「吹牛」；陳其邁開玩笑地說，若他去年當選高雄市長，這就不是問題，笑稱「選對人跟選錯人差很多」。

「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會」、「2020蔡英文總統綠能產業後援會」今接連成立，總統蔡英文出席授旗，包含內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、桃園市長鄭文燦、行政院副院長陳其邁都出席致詞，現場並吸引近千人共襄盛舉。

陳其邁致詞時說，韓國瑜當選市長後，很多選舉時開出的承諾都沒有兌現，他原本以為韓國瑜當上市長後會比較好，結果也沒有；陳其邁並以「阿諾史瓦辛格來台」、「太平島石油說」、「免費遊學說」等政見為例，說明韓國瑜「講過的話不算話」、「講話隨便講一講」，說話不算話「難道是起酒瘋（台語）嗎？」

陳其邁說，蔡英文上台後每一個政策都認真落實，包含五加二產業、能源轉型、國防經費增加等，都是認真落實承諾的表示；陳其邁說，改革還有很長的路要走，呼籲支持者力挺蔡英文，不要讓高雄人的不好意思，成為全台灣人的不好意思。

桃園市長鄭文燦也說，台灣人選總統當然要選能代表台灣、保護台灣的總統，能讓台灣民主價值走下去的總統，要讓世界航向台灣、還是要走向中國，這兩條路要選擇；鄭文燦並說，韓國瑜的民調可能只有當選市長的支持度而已，但在他看來，韓國瑜最大的問題不是民調落後，而是不知道自己在講什麼，雖然一個人說錯話很正常，但競選總統的人拿著麥克風就忘了自己，不僅不了解國政治理，也讓人覺得總統候選人真好當，國政顧問都睡著了。

行政院副院長陳其邁（見圖）今下午批評韓國瑜的「免費遊學說」，開玩笑地說，若他去年當選高雄市長，這就不是問題，笑稱「選對人跟選錯人差很多」。（資料照，記者吳柏軒攝）

行政院副院長陳其邁（見圖）今下午批評韓國瑜的「免費遊學說」，開玩笑地說，若他去年當選高雄市長，這就不是問題，笑稱「選對人跟選錯人差很多」。（資料照，記者吳柏軒攝）

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

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