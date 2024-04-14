中央賑災專戶近8.8億 林榮三慈善基金會等大筆捐款陸續入帳

0403花蓮強震造成災情，中央賑災專戶至今已湧入14萬筆捐款，累計金額近8.8億元。圖為地震中受災傾倒的花蓮市天王星大樓。（資料照）

2024/04/14 10:00

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部轄下公設財團法人賑災基金會公布，因應花蓮地震4月4日起陸續開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay及四大超商機台等管道接受外界捐款，截至今（14）日上午7點，已湧入14萬筆捐款，累計金額已近8.8億元。

其中，較大筆捐款有：嘉里大榮物流大股東台灣嘉里投資（同屬馬來西亞郭氏集團）4000萬元，以及財團法人林榮三慈善基金會偕自由時報、瓏山林房產、聯邦商銀捐款合計3000萬元，還有日商SMC CORPORATION也捐贈日幣8000萬元（折合新台幣約1673萬餘元）、國泰世華銀行及國泰產險合計1500萬元等。

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賑災基金會表示，林榮三慈善基金會偕自由時報、瓏山林房產、聯邦商銀捐款，協助受影響民眾重建以及儘速恢復正常生活，希望善盡企業社會責任，並發揮拋磚引玉之效，邀請各界同心齊力，一起投入災區救援。

根據賑災基金會公布最新的分項統計，分別收到台灣土地銀行帳戶7億2041萬2957元、挖貝集資平台專案5032萬1228元、LINE Pay愛心捐款1億0788萬7600元，合計8億7862萬餘元。至於4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，但因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入。

賑災基金會表示，近日有許多民眾來電詢問收據相關事宜，因目前仍在持續募款，收據及感謝狀將於募款結束後寄出，民眾如要索取收據，要請提供下列捐款證明：

1.匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭） 、電話及收據寄送地址，以傳真 （02-8912-7638） 或 Email （admin@tf4dr.org）方式提供。

2.線上刷卡：線上操作時，請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。

3.外幣或國外匯款提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM 收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話以 Email（admin@tf4dr.org）方式提供，不另提供紙本收據。

4.四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK）門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料。

賑災基金會也提醒捐款民眾注意，填寫個人資訊時請確認身分證字號／統一編號、姓名、地址是否有誤，如有誤可能無法正確收到收據，該基金會將依收到資料，統一於募款結束後開始收據作業。

另外，賑災基金會指出，民眾、企業的捐贈於報稅時也能作為所得稅扣除額，但應注意捐款申報時間，如今年5月申報所得稅時，還不能將今年捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能扣除，不須擔心趕不及今年5月繳稅。因民眾愛心十分踴躍，需要時間及人力作業，要請耐心等候及見諒。

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