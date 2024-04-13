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花蓮強震》有錢出錢！ 中央捐款專戶達8.7億元

賑災基金會今（13日）指出，截至今天上午7點，已湧入超過13.9萬筆捐款，募得逾8.7億元。 （資料照）

賑災基金會今（13日）指出，截至今天上午7點，已湧入超過13.9萬筆捐款，募得逾8.7億元。 （資料照）

2024/04/13 09:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮強震釀成嚴重災情，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay、4大超商機台接受各界捐款，賑災基金會今（13日）指出，截至今天上午7點，已湧入超過13.9萬筆捐款，募得逾8.7億元。

賑災基金會指出，自4月4日起截至4月13日上午7點，收到愛心款項合計有8億7453萬3390元，總捐贈筆數為13萬9370筆；分項為臺灣土地銀行帳戶：7億1924萬2546元、挖貝集資平台專案4922萬0944元、LINE Pay愛心捐款1億0606萬9900元。

賑災基金會表示，0403花蓮地震是921大地震後最大規模強震，民眾慷慨解囊，無非是希望能直接協助災民、實質復原災區。目前中央也正全力和地方緊密合作，以最快速度執行災後復原及振興計畫，一定要給花蓮最大的支持。善款將用於協助災區，進行援助、緊急醫療、收容安置，及復原重建等工作，也針對災民的需求包括安置、生活扶助、災損鑑定、修繕補強、拆除重建等補助。

民眾捐款收據，將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供，基金會表示，收據取得以下列方式操作，匯款時請提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）至賑災基金會；如為線上刷卡，線上操作時，需要索取收據者請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。

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