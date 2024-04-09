真的是槍擊！彰縣議員楊竣程服務處發現7處類似彈孔痕跡

彰化縣議員楊竣程服務處鐵門被發現留下疑似彈孔痕跡，但未貫穿。（民眾提供）

2024/04/09 22:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港鎮服務處，今被踢爆於本月7日凌晨遭多名惡煞開槍恐嚇，還有人持棍棒破壞鐵門，楊竣程否認，但警方今晚現場鑑識調查，在服務處鐵門上發現7處疑似彈孔但未貫穿的痕跡，且發現2個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，警方已調閱監視器掌握特定人士和車輛追查中。

警方在事發第一時間沒接獲報案，今天傍晚事件被媒體披露後，立即到場調查。鹿港警分局說，現場發現2個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，鐵門也有被破壞痕跡，至於當晚有多少人到場以及是什麼糾紛引起，要進一步釐清。

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楊竣程先否認又改口姪子酒後鬧事

由於服務處僅距離當地派出所700公尺，案發時未驚動到當地派出所，警方在第一時間也沒有接獲相關報案，而楊竣程也否認有此事。不過，根據住服務處附近的民眾告知，2天前確實有聽到疑似槍聲的掃射聲音，案發後地方傳得沸沸揚揚。

據了解，楊竣程的財務問題複雜，2年前也曾因金錢糾紛而服務處遭人砸毀，這次服務處又再次被破壞且疑似被開槍，地方傳聞可能跟賭債糾紛有關，但傳聞被楊竣程否認，他接受本報記者電訪時表示，那是2年前肇因於金錢糾紛的陳年往事，當時也只有被砸並沒有開槍，這次，沒有這麼一回事。

不過，今晚在警方現場鑑識後，楊竣程再度被問及此事，他又改口表示，那是姪子酒後鬧事，但未開槍；不過，彰化縣警察局鹿港分局長林英煌說，雙方是否真的為親屬還要再釐清。

楊竣程改口說，他與姪子2年前有金錢糾紛，數日前姪子喝醉，兩人口角，姪子7日凌晨帶人到服務處外鬧事，但未開槍，因為是自己的姪子，才沒報案。

而稍早在受訪時，楊竣程也是表明，這是2年前陳年往事，雙方有金錢糾紛，對方找人來砸毀他的服務處，但只是損毀，沒有開槍，為什麼2年前的舊影片最近又流出，他也很納悶，準備採取法律動作，他會報案提告。記者再問，提告是針對2年前來砸服務處的那批人嗎？此時，楊竣程以有事要忙，就掛掉電話，沒有正面回應究竟是告誰。

彰化縣議員楊竣程服務處2天前遭人持槍掃射，楊一開始否認，後又改口表示是姪子酒後鬧事，因為是自己人，家醜不外揚，才沒報警。（民眾提供）

彰化鹿港警方今晚到縣議員楊竣程服務處調查服務處疑遭人開槍和破壞，釐清真相。（民眾提供）

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