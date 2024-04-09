真的是槍擊！彰縣議員楊竣程服務處發現7處類似彈孔痕跡
〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議員楊竣程鹿港鎮服務處，今被踢爆於本月7日凌晨遭多名惡煞開槍恐嚇，還有人持棍棒破壞鐵門，楊竣程否認，但警方今晚現場鑑識調查，在服務處鐵門上發現7處疑似彈孔但未貫穿的痕跡，且發現2個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，警方已調閱監視器掌握特定人士和車輛追查中。
警方在事發第一時間沒接獲報案，今天傍晚事件被媒體披露後，立即到場調查。鹿港警分局說，現場發現2個疑似瓦斯槍使用的高壓瓶，鐵門也有被破壞痕跡，至於當晚有多少人到場以及是什麼糾紛引起，要進一步釐清。
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楊竣程先否認又改口姪子酒後鬧事
由於服務處僅距離當地派出所700公尺，案發時未驚動到當地派出所，警方在第一時間也沒有接獲相關報案，而楊竣程也否認有此事。不過，根據住服務處附近的民眾告知，2天前確實有聽到疑似槍聲的掃射聲音，案發後地方傳得沸沸揚揚。
據了解，楊竣程的財務問題複雜，2年前也曾因金錢糾紛而服務處遭人砸毀，這次服務處又再次被破壞且疑似被開槍，地方傳聞可能跟賭債糾紛有關，但傳聞被楊竣程否認，他接受本報記者電訪時表示，那是2年前肇因於金錢糾紛的陳年往事，當時也只有被砸並沒有開槍，這次，沒有這麼一回事。
不過，今晚在警方現場鑑識後，楊竣程再度被問及此事，他又改口表示，那是姪子酒後鬧事，但未開槍；不過，彰化縣警察局鹿港分局長林英煌說，雙方是否真的為親屬還要再釐清。
楊竣程改口說，他與姪子2年前有金錢糾紛，數日前姪子喝醉，兩人口角，姪子7日凌晨帶人到服務處外鬧事，但未開槍，因為是自己的姪子，才沒報案。
而稍早在受訪時，楊竣程也是表明，這是2年前陳年往事，雙方有金錢糾紛，對方找人來砸毀他的服務處，但只是損毀，沒有開槍，為什麼2年前的舊影片最近又流出，他也很納悶，準備採取法律動作，他會報案提告。記者再問，提告是針對2年前來砸服務處的那批人嗎？此時，楊竣程以有事要忙，就掛掉電話，沒有正面回應究竟是告誰。