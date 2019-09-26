美參議院通過「台北法案」 總統府：感受到美國對台溫暖與支持

2019-09-26 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦參議院外交委員會今日通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（TAIPEI Act，簡稱台北法案）。對此，總統府發言人張惇涵表示，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，可感受到美國對台灣的溫暖與支持，及正視台灣在區域和平安全的角色。

美國共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）稍早提及，中國不斷威脅台灣民主，美國應繼續跟台灣站在一起，並協助台灣鞏固邦交。這項參眾兩黨提案立法的「台北法案」，要求美國採取戰略與世界各地政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係，並呼籲國務院對任何採取不利行動的政府，採取一系列外交和援助方案。

總統府發言人張惇涵表示，感謝賈德納主席的提案，以及參議院外交委員會支持，在台美雙方共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，持續以具體行動支持我國加強在國際社會地位。

張惇涵指出，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。

張惇涵表示，美國是台灣在國際社會上最重要的夥伴，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣將持續與美國政府、國會等就台美關係緊密溝通，推進雙方更緊密的合作夥伴關係。

張惇涵提及，同時台灣也會持續與美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

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